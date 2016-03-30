ماسكيرانو يتمنى تسجيل ميسي الهدف رقم 500 في شباك الريال

أعرب خافيير ماسكيرانو عن أمله بأن يسجل زميله في المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الأسباني ليونيل ميسي هدفه رقم 500 في مسيرته الرياضية أمام ريال مدريد يوم السبت في مباراة كلاسيكو الدوري الأسباني.

وقال ماسكيرانو في تصريحات لشبكة "تي واي سي" التلفزيونية بعد فوز منتخب الأرجنتين أمس الثلاثاء على نظيره البوليفي بهدفين نظيفين، في إطار الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 بروسيا: "أتمنى أن يحقق ذلك مطلع الأسبوع المقبل، أمامنا مباراة صعبة للغاية أمام ريال مدريد".

ووصل ميسي أمس إلى هدفه الـ 50 على المستوى الدولي، كما يحتل المرتبة الثانية في ترتيب هدافي المنتخب الأرجنتيني خلف المهاجم السابق جابرييل باتيستوتا (54 هدفا).

وأشار ماسكيرانو إلى أن وصول ميسي لصدارة هدافي المنتخب الأرجنتيني أمر سيتحقق مع مرور الوقت.

وأضاف: "كما يحدث دائما مع ليو، الأرقام تتحطم مع مرور الوقت، هذا أمر طبيعي بالنسبة له ولا يكلفه جهدا، أتمنى أن يحقق هذا في أسرع وقت لأن هذا يعني أنه اجتهد لصالح الفريق".

