هودسون: تشكيلة مباراة ألمانيا ستلعب يورو 2016

فضل روي هودسون المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم حسم أموره مبكرا حيث ألمح إلى أن التشكيلة التي فاز بها في مباراة ألمانيا الودية هي الأقرب للتشكيلة التي سيخوض بها نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا ، وليست التشكيلة التي خسرت في إنجلترا أمام هولندا في الودية الأخرى.

وخسر المنتخب الإنجليزي على أرضه أمام نظيره الهولندي 1 / 2 مساء الثلاثاء بعد أن فاز على نظيره الألماني في برلين 3 / 2 يوم السبت.

وضمت تشكيلة إنجلترا في مباراة أمس ثلاثة لاعبين فقط من الذين خاضوا مباراة السبت ، وهم كريس سمولينج وداني روز وأدم لالانا.

ورغم أن لاعبين مثل جيمي فاردي ، الذي تقدم لإنجلترا أمس على ملعب ويمبلي، ودانييل ستوريدج لا يزالوا في مرحلة حجز أماكنهم ، ألمح هودسون إلى أنه استقر على تشكيلته.

وقال هودسون في تصريحات لموقع الاتحاد الإنجليزي "كل ما يمكنني قوله إن هذا الفريق (الذي واجه به هولندا) يختلف عن الفريق الذي لعب أمام فرنسا (في نوفمبر) وأمام ألمانيا."

وأضاف "العديد من اللاعبين غابوا عن المشاركات الكافية في الفترة الأخيرة لذلك كانت المهمة أكثر صعوبة بالنسبة لهم."

وسيعلن هودسون عن قائمته المبدئية ليورو 2016 في 12 مايو المقبل على أن يعلن عن القائمة النهائية في موعد أقصاه 30 مايو كحال مدربي جميع المنتخبات المشاركة ، ويخوض الفريق ثلاث مباريات ودية أخرى قبل أن يستهل مشواره في البطولة الأوروبية بمواجهة نظيره الروسي في 11 يونيو.

وسيواصل واين روني المشاركة مرتديا شارة القيادة بشرط استعادة لياقته في الفترة المقبلة بعد التعافي من الإصابة ، كما ينتظر عودة حارس المرمى جو هارت إلى صفوف المنتخب.

وقال هودسون "منحت فرصة اللعب للعديد من اللاعبين. لقد استعرضت لاعبي الفريق حقا.. أتمنى أن يفيدني ذلك مستقبلا ، عندما أفكر بشأن اللاعبين وفي اتخاذ القرارات."

وكان هودسون قد ناشد لاعبيه بعدم المبالغة في الثقة بعد الفوز في ألمانيا ، وقال عقب مباراة أمس أمام هولندا إن الهزيمة لن تؤثر على ثقة الفريق.

وأضاف "أعتقد أننا لدينا مباريات كافية لاستعادة إيقاعنا. أمامنا ثلاث مباريات استعدادية قبل الذهاب إلى فرنسا لذلك لا تزال الفرصة متاحة لاستعادة إيقاع اللعب وتعلم الدروس.

ويخوض المنتخب الإنجليزي ثلاث مباريات ودية أمام تركيا في 22 مايو وأستراليا في 27 مايو والبرتغال في الثاني من يونيو.