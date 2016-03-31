إنفانتينو: لا وصفة سحرية لحل أزمة فيفا

اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو، أنه لا يوجد هنالك وصفة سحرية لحل أزمة هذه المنظمة التي ضربتها أكبر فضائح فساد في تاريخها.

وقال إنفانتينو، اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى بوليفيا: "ليس هناك وصفة سحرية، الوصفة هي العمل والشغف والفرح. هذا ما يجب علينا فعله: العمل بصورة شفافة ومنفتحة وجدية ومحترفة جدا".

ويقوم إنفانتينو بجولة على دول أميركا الجنوبية حيث زار الاربعاء البارغواي والاوروغواي، وسينتقل لاحقا الى كولومبيا بعد ان يشارك اليوم ايضا في مباراة لكرة القدم ضمن فريق الرئيس البوليفي ايفو موراليس الشغوف بهذه اللعبة.

وتابع الرئيس الجديد للفيفا: "يجب علينا ان نظهر للعالم من خلال العمل اننا هنا لتحمل مسؤولية الاهتمام بكرة القدم".

واشار إنفانتينو الى انه التقى خلال زيارته "مسؤولين لديهم هذا الحماس للقيام بالاشياء كما يجب في قارة تأثرت بشكل قوي جدا بهذه الازمة".

وأعلن انه سيقوم مع المسؤولين المحليين للعبة "بتطوير مشاريع مع صورة جديدة للفيفا واتحاد اميركا الجنوبية والاتحادات الوطنية".

وكان إنفانتينو أعلن في بدء زيارته الى اميركا الجنوبية انه يشجع اقامة نهائيات كأس العالم عام 2030 في الاوروغواي والارجنتين معا.