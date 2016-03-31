إيفا تترك كرة القدم بعد مشاكلها مع مورينيو

قررت إيفا كارنيرو، طبيبة تشيلسي السابقة، الابتعاد عن العمل في كرة القدم بعد خلافها الشهير مع جوزيه مورينيو مدرب الفريق اللندني السابق مطلع الموسم، والتحول إلى العمل الطبي في أحد المراكز المتخصصة في جبل طارق مسقط رأسها.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن الطبيبة الحسناء أنها لم تعد ترغب بالعمل في القطاع الرياضي، وستكتفي بالعمل في المركز الطبي، لكنها ستواصل دعواها ضد النادي بعدما أبعدها مورينيو عن الفريق.

وغضب مورينيو من إيفا بعد علاجها البلجيكي هازارد داخل أرض الملعب في مباراة سوانزي، وابعدها عن قائمة الفريق مباراتين متتاليتين، وتوجهت بعدها إلى المحكمة لترفع دعواها ضد النادي بحجة ما اعتبرته قراراً ظالماً بإبعادها، والآخر التمييز الجنسي.

