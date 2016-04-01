الاتحاد الإنجليزي يوقف كوستا مباراة إضافية

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الجمعة أنه عاقب الإسباني دييجو كوستا مهاجم تشيلسي بالإيقاف لمباراة إضافية بعد طرده في الشهر الماضي في مباراة في كأس إنجلترا أمام إيفرتون.



وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "بعد التحقيقات التي أجريت يوم الخميس.. عوقب دييجو كوستا لاعب تشيلسي بالإيقاف لمباراة واحدة، كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني (28600 دولار) كما وجه إليه تحذيرا يتعلق بسلوكه مستقبلا".



وأقر كوستا بتهمة سوء التصرف فيما يتصل بما قام به عندما حصل على البطاقة الصفراء الثانية خلال المباراة التي كانت في دور الثمانية في كأس إنجلترا على أرض ايفرتون.



وأضاف بيان الاتحاد الانجليزي: "سيتم تنفيذ الإيقاف (الإضافي) مباشرة بعد انتهاء الإيقاف الحالي للاعب".



وكان الإيقاف التلقائي لمباراتين يعني غياب كوستا عن مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد والتي انتهت بالتعادل 2-2 وعن مباراته غدا السبت أمام أستون فيلا.



ومع الإيقاف الإضافي فان كوستا لن يشارك أيضا في مباراة تشيلسي وسوانزي سيتي في الجولة التالية.