رانييري: ليستر لا يعاني ضغوطا مع اقتراب حسم اللقب

قال كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي، إن فريقه ربما يواجه أهم ستة أسابيع على مدار تاريخه الممتد 132 عاما، لكنه مع ذلك لا يعاني من الضغوط.

وقبل سبع جولات على نهاية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يتصدر ليستر المسابقة متقدما بخمس نقاط على أقرب مطارديه، حيث يحلم بان يكون بطلا لانجلترا لأول مرة.

ويواجه توتنهام أقرب مطاردي ليستر مباراة محفوفة بالمخاطر امام ليفربول غدا السبت، ولذلك قد يوسع ليستر الفارق في الصدارة عندما يستضيف ساوثامبتون في اليوم التالي.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "تنتظرنا أهم فترة في تاريخ النادي حيث لم نصل أبدا في تاريخنا الى هذا المستوى".

وكان رانييري وضع هدفا لنفسه في أول مواسمه مع ليستر بتجنب الهبوط بعدما افلت النادي من هذا المصير بأعجوبة الموسم الماضي.

وعن ذلك قال رانييري: "كنا نعاني من الضغط في البداية عندما كنا نسعى للامان فقط".

وتابع: "بعد ذلك استمتعنا بمسيرتنا. الان بات كل شيء في أيدينا. نرغب في مواصلة المشوار. نعلم اننا في موقف رائع لكننا نركز على موقفنا دون النظر الى باقي المنافسين. من المهم جدا ان نركز فقط على المباراة التالية".