اتلتيكو يستعد لبرشلونة بخماسية في شباك بيتيس

المصدر: مدريد - د ب أ

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم ليعزز موقعه في المركز الثاني بجدول المسابقة إثر فوزه الكبير 5-1 على ريال بيتيس اليوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة ليكون الفوز الأكبر لأتلتيكو في مبارياته هذا الموسم.

وكانت المباراة اليوم أفضل استعداد لأتلتيكو قبل مباراته المرتقبة الثلاثاء المقبل أمام برشلونة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم الإسباني المخضرم فيرناندو توريس هدفا وصنع هدفا كما أحرز زميله الفرنسي أنطوان جريزمان هدفين ليلعبا دورا بارزا في الفوز الثمين لأتلتيكو والذي رفع رصيد الفريق إلى 70 نقطة ليقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى ست نقاط ويوسع الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثالث إلى أربع نقاط قبل مباراة القمة "الكلاسيكو" اليوم بين برشلونة والريال.

ومني بيتيس بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما فيرناندو توريس وجريزمان في الدقيقتين 37 و42.

أضاف خوانفران وجريزمان والبديل الغاني توماس تيي الأهداف الثلاثة الأخرى لأتلتيكو في الدقائق 65 و81 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة فيما أحرز روبن كاسترو هدف حفظ ماء الوجه لبيتيس في الدقيقة 79.

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية من الفريقين ولكنها تحطمت جميعا خارج منطقة الجزاء حيث كانت الغلبة في الدقائق الأولى لدفاع الفريقين.

ولعب مارتين مونتويا كرة ساقطة في اتجاه روبن كاسترو خلف مدافعي أتلتيكو في الدقيقة الخامسة ولكن الدفاع أبعدها قبل أن تشكل أي خطورة أمام المرمى.

ورد أتلتيكو بهجمة سريعة في الدقيقة السابعة مرر منها فيرناندو توريس الكرة من الناحية اليمنى وحاول الحارس التصدي لها لكنه أخرجها لركنية شكلت بعض الخطورة ولكن ساؤول نيجويز حولها برأسه فوق المرمى.

وكرر أتلتيكو المحاولة في الدقيقة العاشرة بهجمة سريعة وصلت منها الكرة لأنطوان جريزمان المندفع داخل منطقة الجزاء حيث سددها وتصدى لها الحارس ثم ارتدت إلى كوكي الذي لعبها برأسه ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة وذهبت لضربة مرمى.

ولم يتغير الحال في الدقائق التالية حيث ظلت محاولات الفريقين بلا جدوى مع تفوق نسبي لأتلتيكو.

وسدد روبن كاسترو كرة مباغتة من مسافة بعيدة في الدقيقة 26 ولكنها ذهبت في يد الحارس يان أوبلاك.

وبعد فترة من الأداء الهادئ الخالي من الخطورة الحقيقية ، أعلن المهاجم الأسباني المخضرم فيرناندو توريس عن نفسه بقوة وأحرز هدف التقدم لأتلتيكو في الدقيقة 37.

وجاء الهدف اثر تمريرة بينية طوليو زاحفة من كوكي وصلت إلى توريس الذي تخلص ببراعة من الرقابة وتقدم إلى داخل منطقة الجزاء ثم لعبها بلمسة سحرية لتذهب الكرة ساقطة من فوق الحارس لحظة تقدمه وتهادت الكرة داخل المرمى.

واستغل أتلتيكو الارتباك الواضح في صفوف الضيوف بعد الهدف وأحرز جريزمان الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 42.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة منظمة وتمريرة عرضية لعبها توريس من الناحية اليمنى وحاول الدفاع إبعادها من منطقة الجزاء ولكنها تهيأت أمام جريزمان بوسط المنطقة حيث لعبها ضعيفة في اتجاه المرمى وأخطأ الحكم في تقدير الكرة لتمر من تحته إلى داخل المرمى.

وكاد أتلتيكو يحرز الهدف الثالث في الدقيقة التالية اثر هجمة منظمة وصلت منها الكرة لتوريس أمام المرمى مباشرة ولكن الحارس أنطونيو أدان تصدى لتسديدة توريس كما تصدى لضربة رأس رائعة من جريزمان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط لينتهي الشوط بتقدم أتلتيكو بهدفين نظيفين.

واستأنف الفريقان هجومهما المتبادل في الشوط الثاني وظل التفوق لأتلتيكو وكاد توريس يسجل الهدف الثالث بتسديدة خاطفة من داخل المنطقة في الدقيقة 54 ولكن الكرة ذهبت في متناول يد الحارس.

وتصدى الحارس في الدقيقة التالية لانفراد تام من جريزمان اثر تمريرة طولية بينية زاحفة من توريس ثم تصدى الحارس مجددا لفرصة خطيرة في الدقيقة 56 حيث أبعد محاولتين متتابعتين من توريس وجريزمان.

وأنهى توريس هجمة أخرى لأتلتيكو بضربة رأس في الدقيقة 62 ولكن الكرة ذهبت في يد الحارس قبل أن يغادر توريس الملعب في الدقيقة التالية ليلعب مكانه آنخل كوريا.

واستغل خوانفران تمريرة عرضية لعبها كوريا من الناحية اليسرى في الدقيقة 65 وهيأها بصدره أمام حلق المرمى ثم سددها مباشرة في المرمى ليكون الهدف الثالث.

وتصدى حارس بيتيس لتسديدة ماكرة لعبها كوكي من ضربة حرة في الدقيقة 68 وسط استمرار الضغط الهجومي من أتلتيكو.

كما تصدى القائم الأيمن لمرمى بيتيس لهدف رابع لأتلتيكو في الدقيقة 73 اثر تسديدة من البديل الغاني توماس تيي.

ورغم استكمرار الضغط الهجومي لأتلتيكو ، استغل بيتيس خطأي ان أوبلاك حارس أتلتيكو وسجل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 79.

وجاء الهدف اثر تمريرة لعبها البديل لياندرو دامياو من الناحية اليمى وفشل الحارس في التعامل مع الكرة ليهيئها أمام كاسترو المتحفز أمام المرمى فلم يجد الأخير صعوبة في إيداعها المرمى الخالي.

وجاء الرد سريعا من أتلتيكو عندما تلاعب كوريا بدفاع وحارس مرمى بيتيس داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 81 ثم مررها لجريزمان الذي هيأها لنفسه وسددها لترتطم بيد الحارس وتكمل طريقها إلى داخل المرمى.

وواصل أتلتيكو ضغطه الهجومي حتى احرز الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة اثر هجمة منظمة وتمريرة عرضية لعبها جريزمان من الناحية اليسرى وقابلها تيي المندفع أمام حلق المرمى بتسديدة مباشرة لتسكن الكرة المرمى ويضاعف الفريق محنة بيتيس.