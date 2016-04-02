تشيلسي والسيتي وآرسنال ينتصرون بـ"الأربعة"

واصل ارسنال صحوته بفوز كاسح على ضيفه واتفورد 4-صفر اليوم السبت على استاد الامارات في لندن وامام نحو 60 الف متفرج في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.



والحق ارسنال الهزيمة الرابعة على التوالي بضيفه واتفورد برباعية بيضاء بعد ان مر بمرحلة من انعدام الوزن تمثلت بخسارته امام مضيفه مانشستر يونايتد (2-3) وضيفه سوانسي سيتي (1-2) ثم تعادله مع توتنهام (2-2) قبل فوزه على ايفرتون في عقر داره (2-صفر).



وافتتح ارسنال التسجيل في وقت مبكر عندما تابع التشيلي الكسيس سانشيز كرة برأسه لم تمر من الحارس البرازيلي هيوريليو غوميش وارتدت اليه فاكملها من مسافة قريبة جدا مسجلا هدفه الثامن هذا الموسم وال100 في مسيرته الاحترافية (4).



ومرر سانشيز كرة عرضية رائعة خارج المنطقة الى الشباب النيجيري اليكس ايووبي (19 عاما) تابعها سريعة زاحفة استقرت في الشباك على يمين الحارس غوميش (38).



وفي مستهل الشوط الثاني، ساهم سانشيز في صنع الهدف الثالث بعد عدة تمريرات داخل المنطقة اخرها الى المدافع الاسباني هكتور بيليرين الذي اطلقها قوية ارتطمت بقدم بن واطسون ودخلت الشباك (48).



واصاب ايووبي العارضة (51) وارتدت الكرة الى الالماني مسعود اوزيل تابعها على سطح الشبكة، قبل ان يمرر البديل الكوستاريكي جويل كامبل كرة الى البديل الاخر ثيو والكوت الذي سجل الهدف الرابع (90).



وعزز ارسنال موقعه في المركز الثالث في المركز الثالث برصيد 58 نقطة بفارق 8 نقاط خلف ليستر سيتي المتصدر والذي يستضيف ساوثمبتون غدا الاحد في ختام المرحلة.

وعلى ملعب غولدساندز، دك مانشستر سيتي الرابع شباك مضيفه بورنموث برباعية نظيفة ايضا في احسن استعداد لملاقاة مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي الاربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا مع مراعاة الفارق الكبير بينه وبين خصم اليوم.



وتعتبر النتيجة ممتازة بالنسبة الى مانشستر سيتي الذي تعثر في المرحلتين السابقتين حيث تعادل سلبا مع مضيفه نوريتش سيتي وخسر امام ضيفه وجاره مانشستر يونايتد صفر-1، وهو يملك كما ارسنال مباراة مؤجلة.



وحسم مانشستر سيتي النتيجة في اول 20 دقيقة بتسجيله 3 اهداف اولها عبر البرازيلي فرناندو بعد ان تابع كرة وصلته من ركلة ركنية (7).

واضاف البلجيكي كيفن دي بروين العائد من الاصابة الهدف الثاني اثر تمريرة من الاسباني دافيد سيلفا (12).



وهز الارجنتيني سيرخيو اغويرو شباك اصحاب الارض مرة ثالثة من متابعة رأسية لكرة عرضية وصلته من الاسباني خيسوس نافاس (19).



وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، اختتم المدافع الصربي البديل الكسندر كولاروف بالهدف الرابع اثر تمريرة من الفرنسي سمير نصري (90+3).



وعمق تشلسي حامل اللقب جراح مضيفه استون فيلا الاخير بفوزه عليه 4-صفر ايضا.



ولم تتحسن احوال استون فيلا مع رحيل المدرب الفرنسي ريمي غارد مطلع الاسبوع الحالي بعد 5 اشهر على تعيينه خلفا لتيم شيروود واستلام مساعده اريك بلاك مهمة الاشراف على الفريق بشكل موقت، ومني بالهزيمة السابعة على التوالي.



على ملعب فيلا بارك وامام اكثر من 31 الف متفرج، ىحقق تشلسي الفوز رقم 200 خارج قواعده وبات ثالث فريق يحقق هذا الانجاز بعد مانشستر يونايتد (245) وارسنال (208).



وافتتح تشلسي التسجيل بواسطة لاعب منتخب شباب انكلترا روبن لوفتوس-تشيك اثر تمريرة من الاسباني سيزار ازبيليكويتا (26).



وافتتح البرازيلي الكسندر باتو رصيده من الاهداف مع تشلسي من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه اثر اعاقته من قبل المدافع الفرنسي علي سيسوكو (45+3).



وخاض باتو مباراته الرابعة مع تشلسي احتياطيا منذ قدومه من ساو باولو، اولها في الاول من آذار/مارس ضد نوريتس سيتي، وقد اشركه المدرب الهولندي غوس هيدينك اليوم بعد اصابة الفرنسي لويك ريمي (23).



وسنحت لاستون فيلا فرصتان في الشوط الاول عن طريق الغاني جوردان اييو لم يستغلهما بالشكل الامثل (30 و40).

وفي الدقيقة الاولى من الشوط الثاني، عزز الاسباني بدرو بالهدف الثالث (46) اثر تمريرة من البرازيلي اوسكار الذي اخذ مكان مواطنه كينيدي مع صافرة بداية هذا الشوط.



واضاف بدرو القادم من برشلونة الاسباني في بداية الموسم، الهدف الثاني الشخصي والرابع لفريقه بعد كرة مرتدة من الحارس الاميركي براد غوزان في الجهة اليمنى اعادها بسهولة الى وسط المرمى (59).



وكاد الغاني بابا رحمن يعزز تقدم تشلسي بالهدف الخامس لكن كرته انحرفت قليلا عن اسفل القائم الايمن (84)، ونال مدافع استون فيلا الن هاتون البطاقة الصفراء الثانية وخرج (85).



ورفع تشلسي رصيده الى 44 نقطة نقلته مرتبة واحدة الى المركز التاسع بفارق الاهداف امام ليفربول الذي تنتظره مهمة صعبة مع ضيفه توتنهام الثاني في وقت لاحق اليوم.



وعلى ملعب ابتون بارك، فرط وست هام يونايتد الخامس بفوز كان في متناوله على ضيفه كريستال بالاس الذي تمكن من الخروج متعادلا 2-2.

وفاجأ كريستال بالاس مضيفه بهدف مبكر من رأس الايرلندي داميان ديلاني الذي تابع كرة نفذت من ركلة حرة (15)، لكن سرعان ما ادرك وست هام التعادل بواسطة الارجنتيني مانويل لانزيني بتسديدة من داخل المنطقة (18).



وقلب وست هام المشهد لمصلحته بتسجيله الهدف الثاني من ركلة حرة نفذها باتقان المتخصص الفرنسي ديميتري باييه (41).



وفي الشوط الثاني، لم يستسلم كريستال بالاس للامر الواقع وخطف نقطة ثمينة بواسطة البديل دوايت غايل بتسديدة من داخل المنطقة (75) مستفيدا من النقص العددي في صفوف مضيفه بعد طرد السنغالي شيخ كوياتيه (67).



وعلى ملعب بريتانيا ستاديوم وامام نحو 28 الف متفرج، لم يكن ستوك سيتي افضل حالا من وست هام وارتضى بالتعادل مع ضيفه سوانسي سيتي 2-2.



وتقدم صاحب الارض عن طريق الهولندي ابراهيم افلاي الذي تابع في الشباك كرة عرضية من النمسوي ماركو ارناتوفيتش (13).



وفي الشوط الثاني، عزز الاسباني بويان كركيتش لاعب برشلونة الاسباني سابقا، بالهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة (53).



وقلص سوانسي الفارق عن طريق الايسلندي جيلفي سيغورسون بقذيفة بعيدة المدى (68)، ثم ادرك التعادل بواسطة البديل الايطالي البرتو بالوسكي بسيناريو مشابه (79).



وتعادل سندرلاند الثامن عشر المهدد بالهبوط مع وست بروميتش البيون صفر-صفر ولم يستفد كثيرا من نقطته بعد ابتعاد نوريتش سيتي السابع عشر 4 نقاط اثر فوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد قبل الاخير 3-2.



وخطف نوريتش هدف السبق في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول بعد حصوله على ركلة حرة نفذها روبي برادي وتابعها المدافع الدولي السويسري تيم كلوزه برأسه في المرمى (45+2).



وفي الشوط الثاني، عادل المدافع الصربي الكسندر ميتروفيتش من متابعة راسية (71)، ورد الكونغولي الديموقراطي ديوميرسي مبوكاني بهدف التقدم الثاني لنوريتش، لكن ميتروفيتش ادرك التعادل مجددا من ركلة جزاء احتسبت اثر لمسة يد من غاري اونيل (86).



وفي الوقت بدل الضائع، منح المدافع السويدي مارتن اولسون الفوز لنوريتش بتسجيله الهدف الثالث (90+3).



ويلعب غدا ايضا مانشستر يونايتد مع ايفرتون.

