سيميوني: غودين سيكون جاهزاً لموقعة برشلونة

قال دييغو سيميوني، مدرب أتليتيكو مدريد، اليوم الجمعة، إن مدافعه دييغو جودين سيكون جاهزا لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل، رغم استبعاده من مباراة ريال بيتيس غدا السبت بالدوري الإسباني بسبب إصابة في الفخذ.

وسيخوض سيميوني مباراة ريال بيتيس بدون أربعة مدافعين عادة ما يعتمد عليهم بسبب الإصابة هم جودين وخوسيه ماريا خيمينيز وستيفان سافيتش ولوكاس هرنانديز.

ويغيب خيمينيز بسبب متاعب في عضلات الفخذ الخلفية بينما أصيب هرنانديز في ظهره خلال مشاركته مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما.

لكن المدرب الأرجنتيني يتوقع عودة جودين خلال أيام عندما يلعب فريقه على أرض برشلونة حامل لقب دوري أبطال أوروبا في ذهاب دور الثمانية.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحافي اليوم: "جودين لم يحصل على الضوء الأخضر من الأطباء للمشاركة بعد لكني متأكد أن ذلك سيحدث بعد غد الأحد. فهو يحاول التعافي بقدر استطاعته ونتوقع أن يكون في أفضل حال يوم الثلاثاء".

وسيدفع سيميوني بلاعب الوسط ساؤول في الدفاع مع توماس بارتي وناتشو مونسالفي لاعب الفريق الثاني الذي يتوقع ان يخوض مباراته الأولى مع الفريق الأول.

ويبتعد أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني عن برشلونة المتصدر بتسع نقاط قبل أن يستضيف الأخير فريق ريال مدريد غدا السبت.

وقال سيميوني إن فريقه مازال يحدوه الأمل في اللحاق بالفريق الكتالوني.

وقال المدرب الأرجنتيني قبل مواجهة ريال بيتيس صاحب المركز الثالث عشر: "ندرك أنه لو انتصرنا غدا وخسر برشلونة سنقترب منهم وهذا يعطينا الأمل والحماس لذلك نأمل في تقديم أداء جيد وبأفضل طريقة ممكنة".