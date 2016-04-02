هاتريك إبراهيموفيتش يعيد انتصارات سان جيرمان

سجل المهاجم السويدي الدولي زلاتان إبراهيموفيتش ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود فريقه باريس سان جيرمان إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز ساحق 4-1 على نيس، اليوم السبت، في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وكان سان جيرمان حسم لقب البطولة في وقت سابق وقبل عدة مراحل من نهاية الموسم، لكنه عزز اليوم رصيده في الصدارة ورفعه إلى 80 نقطة، فيما تجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز الثالث، حيث مني بالهزيمة اليوم بعد ثلاثة انتصارات متتالية في البطولة.

وسجل إبراهيموفيتش أهدافه الثلاثة في الدقائق 15 و34 و82 وأضاف زميله البرازيلي ديفيد لويز الهدف الآخر في الدقيقة 48 فيما أحرز حاتم بن عرفة لهدف الوحيد لنيس في الدقيقة 18.

ورفع إبراهيموفيتش رصيده إلى 30 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.