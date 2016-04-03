أياكس يتصدر الدوري الهولندي في مباراة عاطفية

عاد أياكس أمستردام إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم بعد فوزه 3-صفر على جفوله الأحد في أول مباراة للفريق منذ رحيل أسطورة النادي يوهان كرويف.



وأصبح رصيد أياكس 71 نقطة من 29 مباراة ويتقدم بنقطتين على أيندهوفن صاحب المركز الثاني قبل خمس جولات على نهاية المسابقة.



وأقيمت المباراة في أجواء مفعمة بالمشاعر في ملعب أياكس لإحياء ذكرى كرويف - الذي توفى عن 68 عاما بعد صراع مع سرطان الرئة في 24 مارس الماضي - ورفعت الجماهير لافتات عملاقة لقمصان اللاعب الراحل مع النادي الهولندي وفريق برشلونة ومنتخب هولندا.



وارتقى أياكس إلى مستوى وداع أهم لاعب في تاريخ هولندا وسجل ثلاثة أهداف في أول 40 دقيقة وسط أداء رائع.



وتقدم الدنمركي لاس شون بهدف لأياكس ورفع أريك ميليك رصيده إلى 18 هدفا بالدوري هذا الموسم بعدما أضاف هدفين لأصحاب الأرض.



وأنهى جرونينجن سلسلة من ست هزائم متتالية وفاز 1-صفر على أدو دن هاج رغم لعب ساعة كاملة بعشرة لاعبين. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق السويدي راسموس ليندجرين.



وتفوق هيرنفين 2-1 على رودا كركراده بفضل هدف من برانكو فان دن بومن بينما فاز نيميخن 2-1 على فيتيس أرنهيم وحافظ على آماله في التأهل إلى الدوري الأوروبي.

