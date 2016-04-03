الذئاب يحسمون ديربي روما

المصدر: روما - د ب أ

سحق فريق روما مضيفه لاتسيو 4-1في ديربي العاصمة الذي جمع الفريقين الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم في الوقت الذي سقط فيه نابولي على ملعب اودينيزي

وفي باقي المباريات اكتسح جنوه ضيفه فروسينوني 4 /صفر وفاز كييفو على ضيفه باليرمو 3 1/ واتالانتا على ضيفه ميلان 2 1/ وتعادل فيورنتينا مع سامبدوريا 1 .1/

وعلى الملعب الاولمبي سجل روما هدفا في الشوط الأول بواسطة ستيفان شعراوي ثم أضاف ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق ادين دزيكو واليساندرو فلورينزي ودييجو بيروتي.

ورفع روما رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد لاتسيو عند 42 نقطة في المركز الثامن.

وسيطر روما على مجريات اللعب تماما في أول ربع ساعة مستغلا سرعة ومهارة ستيفان شعراوي ومحمد صلاح و ميرالم بيانيتش ورادجا ناينجولان.

واستحق روما أن يتقدم بهدف في الدقيقة 15 عن طريق شعراوي الذي تلقى تمريرة رائعة من لوكاس ديني ليحول الكرة برأسه إلى داخل الشباك.

وبعد الهدف استشعر لاتسيو الخطورة وحاول أن يتدارك الأمور سريعا من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن التعجل في اللمسة الأخيرة حال دون حدوث ذلك.

وسرعان ما استعاد روما سيطرته على مجريات اللعب بفضل التعاون الهجومي بين صلاح وشعراوي لكن دفاع أصحاب الأرض وسوء الحظ افسدا جميع هجمات فريق العاصمة.

وكاد رادجا ناينجولان أن يسجل الهدف الثاني لروما ولكن تسديدته القوية ضلت طريقها للمرمى ثم رد ماركو بارولو بتسديدة للاتسيو لكنها لم تسبب خطورة على مرمى فويتشيك تشيزني حارس روما.

وحاول شعراوي أن يجرب حظه بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء ولكن فيديركو ماركيتي حارس لاتسيو تصدى للكرة بثبات ثم وقف القائم الأيمن بالمرصاد لتسديدة صاروخية من بيانيتش.

ومرت أخر ربع ساعة من الشوط الأول وسط مزيد من السيطرة من جانب فريق روما ولكن الفريق الضيف اهدر أكثر من ثلاث فرص محققة.

واستأنف روما نشاطه الهجومي في الشوط الثاني وكاد صلاح أن يسجل الهدف الثاني بعد مرور ثمان دقائق فقط لكنه تسرع في التسديد وهو على بعد ست ياردات فقط من المرمى.

وأضاف البوسني ادين دزيكو الهدف الثاني لروما في الدقيقة 64 بعد اربع دقائق فقط من مشاركته من على مقاعد البدلاء إثر متابعته لتسديدة دييجو بيروتي التي ارتدت من القائم.

وانقذ الحارس البولندي تشيزني مرمى روما من هدف مؤكد في الدقيقة 69 بعدما تصدى بأطراف أصابعه لضربة رأس قوية من ماركو بارولا امام المرمى مباشرة.

ورد بارولا بهدف للاتسيو في الدقيقة 75 بعد خروج خاطئ لتشيزني من مرماه ليسدد المهاجم الألماني المخضرم ميروسلاف كلوزه كرة قوية برأسه أكملها بارولا إلى داخل الشباك.

وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة أضاف اليساندرو فلورينزي الهدف الثالث لروما عبر تسديدة قوية.

وأكمل روما الرباعية قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة عن طريق الأرجنتيني دييجو بيروتي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى لاتسيو.

وانهى لاتسيو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ويسلي هوديت في الوقت بدل الضائع لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.