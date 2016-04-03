أودينيزي يصدم نابولي ويخدم يوفنتوس

قدم أودينيزي خدمة كبيرة ليوفنتوس المتصدر، بفوزه على ضيفه نابولي الثاني 3-1 اليوم الاحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

ورفع اودينيزي الذي لم يخسر امام منافسه الجنوبي في ملعبه منذ سبتمبر 2007، رصيده الى 34 نقطة وارتقى الى المركز الثالث عشر مؤقتا فيما تجمد رصيد نابولي عند 67 نقطة مقابل 73 ليوفنتوس الساعي الى لقب خامس على التوالي، والذي تغلب بصعوبة على ضيفه امبولي 1-صفر امس في افتتاح المرحلة.

على ملعب فريولي، افتتح اودينيزي التسجيل بواسطة الاسباني برونو فرنانديس الذي ترجم بنجاح ركلة جزاء تسبب بها السنغالي خالد كوليبالي باسقاطه الغاني ايمانويل بادو في المنطقة المحرمة.

وادرك الارجنتيني غونزالو هيغواين التعادل من مجهود فردي وبتسديدة قوية من خارج المنطقة مسجلا هدفه الثلاثين ومبتعدا بفارق 16 هدفا عن اقرب ملاحقيه في البطولة الايطالية.

وبات هيغواين ثالث لاعب يصل الى حاجز 30 هدفا في البطولات الاوروبية بعد السويدي زلاتنان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي الذي سجل ثلاثية امس في مرمى نيس (4-1)، والبرازيلي جوناش غونالفيش اوليفيرا مهاجم بنفيكا البرتغالي.

لكن هيغواين وزملاءه لم يفرحوا طويلا، حيث تسبب الجزائري فوزي غلام بركلة جزاء ثانية لخشونته ضد السويسري سيلفان فيدمر نفذها بورنو دون ان ينجح، لكنه عوض قبيل صافرة نهاية الشوط الاول واعاد التقدم لاصحاب الارض بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة اكروباتية خلفية بعد تمريرة من الكولومبي دوفان زاباتا (45+1).

وفي الشوط الثاني، اكد الفرنسي سيريل تيريو فوز اودينيزي وقطع الطريق على نابولي من خلال تسجيل الهدف الثالث مستفيدا من عرضية السويسري فيدمر (57).

وزاد الطين بلة بالنسبة الى نابولي طرد هيغواين في الدقيقة 75 لنيله البطاقة الصفراء الثانية اضافة الى طرد مدربه ماوريتسيو ساري قبيل انتهاء الشوط الاول بسبب اعتراضه على قرار الحكم.