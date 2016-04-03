بايرن يستعيد كومان وروبن يستمر في الغياب

لن يتمكن بايرن ميونيخ الألماني من الاعتماد على جناحه الهولندي أريين روبن في لقاء الثلاثاء المقبل ضد بنفيكا البرتغالي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، لكنه سيستعيد خدمات الفرنسي الشاب كينغزلي كومان.

وغاب اللاعبان عن لقاء السبت الذي فاز به النادي البافاري على إينتراخت فرانكفورت (1-صفر) في الدوري المحلي، وذلك بسبب اصابة طفيفة يعاني منها كومان في ساقه، في حين ان روبن لم يتعاف حتى الآن من اصابة عضلية تعرض لها في منتصف الشهر الماضي.

وتحدث رئيس بايرن كارل هاينتس رومينيغيه عن هذه المسألة، قائلا: "اعتقد انه باستطاعة كينغزلي ان يلعب لكن في ما يخص روبن على المرء ان يكون صبورا لفترة اطول".

من جهة اخرى، كشف رومينيغيه ان قلب الدفاع جيروم بواتنغ قد يعود الى الفريق ابكر مما كان متوقعا.

وعاود بواتنغ الذي يبتعد عن الملاعب منذ يناير الماضي، تمارينه مع الكرة امس الاول الجمعة ووضع لنفسه هدف العودة الى الملعب في منتصف الشهر الحالي لكنه قد يعود في وقت ابكر بحسب ما كشف رومينيغيه، قائلا: "يبدو الوضع جيدا بالنسبة لجيروم. عاد الى التمارين مجددا وربما يعود الى الفريق في اوقت ابكر مما كان متوقعا".