لاتسيو يقيل بيولي ويعين سيموني إنزاغي

اعلن نادي لاتسيو إقالة المدرب ستيفانو بيولي وتعيين لاعبه السابق سيموني إنزاغي، في أول قرار بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض إليها الفريق أمام جاره روما 4-1.

وجاء في بيان مقتضب لنادي العاصمة "يعلن لاتسيو اقالة المدرب ستيفانو بيولي، واسناد مهمة الاشراف على الفريق الى المدرب الجديد سيموني اينزاغي".

ويحتل لاتسيو المركز الثامن حاليا بفارق 21 نقطة عن روما الثالث.

وكان بيولي قاد لاتسيو الى المركز الثالث في الموسم الماضي وخاض الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري ابطال اوروبا حيث خرج على يد باير ليفركوزن الالماني.

وتولي بيولي (50 عاما) الاشراف على لاتسيو في بداية الموسم الماضي بعد ان امضى 4 سنوات مع بولونيا.

ودافع المهاجم سيموني اينزاغي (39 عاما)، شقيق المهاجم الدولي السابق فيليبو اينزاغي، عن الوان لاتسيو من 1999 الى 2010، وكان يشرف منذ اعتزاله وحتى اليوم على فريق الشباب في النادي، وبتعيينه اليوم مدربا للفريق الاول بدأ مسيرته كمدرب محترف.



