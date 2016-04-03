لويس إنريكي يطالب لاعبي برشلونة بالاستيقاظ من غفوتهم

اعترف لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بأن الهدف الأول لريال مدريد وجه صدمة كبيرة وأربك لاعبي برشلونة خلال المباراة التي خسرها مساء السبت أمام منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد 1 / 2 في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وسقط برشلونة على ملعبه للمرة الأولى في الموسم الحالي وخسر 1 / 2 أمام الريال في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الأسباني ليتقلص الفارق الذي يتفوق به برشلونة المتصدر على أتلتيكو مدريد إلى ست نقاط وعلى الريال إلى سبع نقاط قبل المراحل السبع الأخيرة من الموسم.

وقال إنريكي : "الهدف الأول صدمنا وأربكنا وأزعجنا.. افتقدنا السيطرة على مجريات اللعب لمدة عشر أو 15 دقيقة ومنحنا المزيد من البدائل للمنافس وهو فريق رائع".

ووضح أن إجهاد لاعبي برشلونة وخاصة ثلاثي الهجوم المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار بعد رحلة السفر الطويلة للمشاركة مع منتخبات بلادهم في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 لعب دورا كبيرا في الهزيمة.

وطالب إنريكي لاعبيه بأن يستيقظوا من غفوتهم ويتغلبوا على هذه الكبوة قبل المراحل الحاسمة من مسابقتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة فريق أتلتيكو مدريد الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال.

وقال إنريكي: "استيقظوا. البطولة في مراحلها الحاسمة. وما زلنا في الصدارة".