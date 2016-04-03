مارسيال يمنح اليونايتد الفوز على إيفرتون

واصل ليستر سيتي تقدمه بثقة نحو إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بفوزه 1-صفر على ضيفه ساوثامبتون ليوسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى سبع نقاط اليوم الأحد.



وقبل ست جولات على نهاية الدوري يحتل ليستر الصدارة برصيد 69 نقطة من 32 مباراة مقابل 62 نقطة لتوتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني الذي تعادل 1-1 في ضيافة ليفربول أمس السبت.



وسجل المدافع ويسن مورجان هدفه الأول في الموسم بضربة رأس في الدقيقة 38 بعد كرة عرضية من الظهير الأيسر كريستيان فوكس ليحقق ليستر سيتي فوزه الرابع على التوالي بنتيجة 1-صفر.



وقال كلاوديو رانييري مدرب ليستر: "حافظنا على نظافة شباكنا وحصلنا على النقاط الثلاث ونسير خطوة بخطوة. هذا رائع لأننا كنا ندرك تماما أن ساوثامبتون سيخوض المباراة بثقة كبيرة."



وأضاف: "قلت للاعبين إنه عيد ميلاد الرئيس وإنه يريد هدية استثنائية منا.. نحن نحلم وإذا قاتلنا سيكون بوسعنا أن نفعل شيئا ويجب أن نواصل. يجب الحفاظ على هدوئنا والتحلي بالتواضع."



وأكد المدافع مورجان أن ليستر كان لديه رغبة كبيرة في الاستفادة من تعادل توتنهام في أنفيلد عن طريق الفوز على ساوثامبتون.



وأضاف لشبكة سكاي سبورتس: "بعد انتهاء مباراة الأمس بالتعادل كان لدينا رغبة كبيرة في استغلال الفرصة وخرجنا بثلاث نقاط ثمينة اليوم".



ودخل ساوثامبتون المباراة بعد فوزين على ستوك سيتي وليفربول في آخر جولتين وسط آمال في التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل وكان قريبا من التقدم بهدف في الشوط الأول.



وأهدر ساوثامبتون فرصة سهلة قبل ست دقائق من هدف ليستر عندما انفرد ساديو ماني بالمرمى وراوغ الحارس كاسبر شمايكل قبل أن تصطدم الكرة بالمدافع داني سيمسون. وجاءت الكرة في يد سيمسون لكنه قال إنه لم يتعمد إبعادها.



وكاد جوزيه فونتي مدافع ساوثامبتون أن يسجل بطريق الخطأ في مرماه لكن الحارس فريزر فورستر أنقذ الكرة ببراعة كما تصدى لفرصة خطيرة من سيمسون الذي كان أن يسجل هدفه الأول في الموسم.



ورغم ضغط ساوثامبتون في الدقائق الأخيرة لإدراك التعادل فإن دفاع ليستر صمد بقوة وحافظ على نظافة شباكه للمرة السابعة في آخر عشر مباريات ليقطع خطوة جديدة نحو الفوز باللقب.



ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 31 مباراة ويتقدم بأربع نقاط على مانشستر سيتي الذي خاض العدد ذاته من المباريات.



وحافظ مانشستر يونايتد على آماله في دخول المربع الذهبي وفاز 1-صفر على إيفرتون ليرفع رصيده إلى 53 نقطة بالمركز الخامس.



واستغل أنطوني مارسيال ارتباكا في دفاع إيفرتون وتمريرة من البديل تيموثي فوسو منساه وسجل هدف اللقاء الوحيد بالدقيقة 56.



وكاد إيفرتون - الذي سيواجه مانشستر يونايتد بقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في وقت لاحق من الشهر الجاري إذا اجتاز فريق المدرب لويس فان جال دور الثمانية - أن يتعادل بعد دقيقتين لكن كرة بضربة رأس من فيل جاجيلكا اصطدمت بالعارضة.



وتلقى بوبي تشارلتون الهداف التاريخي ليونايتد والبالغ عمره 78 عاما تحية حارة من المشجعين عند ظهوره في الملعب قبل اللقاء في ظل تكريمه بإطلاق اسمه على المدرج الجنوبي في أولد ترافورد.