ميلان ينعى أسطورته مالديني

توفي أسطورة كرة القدم الإيطالية تشيزاري مالديني اليوم الأحد عن عمر يناهز 84 عاما، وولد مالديني الذي امتدت مسيرته بين اللعب والتدريب لقرابة خمسة عقود وهو والد باولو مالديني أسطورة ميلان، في الخامس من فبراير 1932 ولعب في مركز المدافع في أندية تريستينا وميلان وتورينو بين عامي 1952 و.1967

وقدم ميلان، الذي شهد أغلب مسيرة مالديني كلاعب حيث فاز معه بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات بجانب لقب كأس أوروبا كما حمل شارة قيادة الفريق قبل أن يتولى تدريبه بين عامي 1972 و1974 وفي 2001، تعازيه لكل مشجعي النادي.

وأوضح ميلان عبر موقعه الرسمي "الرئيس سيلفيو برلسكوني وجميع أعضاء النادي سيتذكروا دائما بإعزاز شخصيته، طيبته وابتسامته الدافئة".

وقدم النادي المنافس في المدينة انتر ميلان تعازيه أيضا، وذكر عبر موقعه الالكتروني "منافس عظيم رحل عنا هذا الصباح، لسنوات عديدة في ميلان كان مالديني البطل الرئيسي للديربي".

وقدم روبرتو مانشيني مدرب انتر ميلان وكارلو انشيلوتي المدرب الجديد لبايرن ميونيخ، تعازيهما في وفاة مالديني.

وقاد مالديني منتخب إيطاليا كمدرب في نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا حيث صعد بالفريق إلى دور الثمانية كما قاد منتخب باراجواي في مونديال .2002

ولعب تشيزاري حوالي 400 مباراة مع ميلان وأحرز ثلاثة أهداف .

وكان مالديني يتولى منصب المدرب المساعد لمنتخب إيطاليا الفائز بلقب كأس العالم 1982 في اسبانيا وتولى تدريب المنتخب الوطني تحت 21 عاما بجانب أندية ميلان وبارما وفوجيا وتيرنانا.

وقال فرانكو كاسيو الذي كان أحد عناصر المنتخب الإيطالي في مونديال 1982، أن الاسطورة الراحل كان بمثابة الشقيق الأكبر بالنسبة له.

وأضاف" لقد كان قريبا منا في اللحظات الصعبة، خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين لم يكونوا يشاركون في الفريق الأول".

وأكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه سيتم الوقوف دقيقة حداد خلال مباريات الدوري الإيطالي الأحد الاثنين تكريما لمالديني.