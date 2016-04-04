تشيلسي يعلن تعيين كونتي مدربا له

اعلن نادي تشلسي الانكليزي لكرة القدم الاثنين تعيين الايطالي انطونيو كونتي مدربا جديدا للفريق لمدة 3 سنوات اعتبارا 11 يوليو المقبل خلفا للهولندي غوس هيدينك الذي استلم المهمة مؤقتا من البرتغالي جوزيه مورينيو المقال من منصبه في كانون ديسمبر الماضي.



ونقل الموقع الرسمي للنادي اللندني عن كونتي قوله "انا متحمس جدا للعمل مع نادي تشلسي. اتطلع قدما لمقابلة الجميع في النادي والتحدي اليومي الذي ينتظرنا والمتمثل بالتنافس على لقب الدوري الانكليزي الممتاز".



وتابع كونتي (46 عاما) "تشلسي والدوري الانكليزي الممتاز يتابعه الجميع حول العالم، انصار اللعبة هنا في انكلترا شغوفون وطموحي ان احقق النجاح في صفوف فريقي الجديد".



واوضح "انا سعيد لان الاعلان الرسمي تم الان لكي تصبح جميع الامور واضحة ولوضع حد للشائعات. سأواصل التركيز على عملي مع المنتخب الوطني الايطالي وساحتفظ عن الحديث عن تشلسي الى ما بعد الانتهاء من كأس اوروبا 2016".



ويطمح كونتي الذي توج مع يوفنتوس كلاعب بالدوري الإيطالي 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال مرة واحدة، أن يسجل حضورا بارزا على مستوى تدريب المنتخب في "يورو 2016" الصيف المقبل ليرصع بذلك الانجازات التي سبق وحققها مع "اليوفي" كمدرب بقيادته للقب "الكالتشيو" 3 مرات متتالية.



وسيصبح تشلسي سابع مهمة تدريبية للاعب الوسط السابق الذي وصل مع "الازوري" الى نهائي كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة وكأس اوروبا 2000 في بلجيكا وهولندا، بعد اريزو وباري واتالانتا وسيينا ويوفنتوس والمنتخب الايطالي.

