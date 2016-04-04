دول شمال أوروبا تطلب استضافة يورو 2024 و 2028

أعلنت دول شمال اوروبا أنها ستقدم عرضا مشتركا لاستضافة بطولة اوروبا لكرة القدم في 2024 و2028 مع التخطيط لاقامة مباريات في النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا إضافة لجزر الفارو وايسلندا.



وكشف الاتحاد الدنماركي لكرة القدم عن أنباء العرض في بيان بعد اجتماع لرؤساء اتحادات دول شمال اوروبا. وستتم مناقشة تفاصيل العرض في اجتماع شهر أغسطس في جرينلاند.



وقال البيان إن العرض المشترك سيركز على "الاستدامة والتطوع والرفاهية" مع التعهد بأسلوب اقتصادي وبيئي في استضافة البطولة.



ونقل عن يسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم قوله "بطولة اوروبا واحدة من أكبر المسابقات في عالم كرة القدم.. وهي رائعة لنا جميعا كمحبين للعبة."



وستستضيف الدنمارك أربع مباريات في بطولة اوروبا 2020 التي ستقام في 13 دولة مختلفة حول اوروبا فيما استضافت السويد سابقا كأس العالم 1958 وبطولة اوروبا 1992 التي أحرز الدنماركيون لقبها.



وستكون بطولة اوروبا 2016 في فرنسا أول ظهور لايسلندا في نهائيات بطولة كبرى رغم أن السويد هي الدولة الوحيدة الأخرى في شمال اوروبا التي لم تتأهل.

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