مدرب برشلونة: لاعبو فريقي ليسوا ماكينات

دافع لويس إنريكي مدرب برشلونة عن ‭ ‬ثلاثي هجوم الفريق المؤلف من ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز قائلا إنهم "ليسوا ماكينات" بعد أن أخفقوا في هز الشباك في الهزيمة 2-1 أمام ريال مدريد رغم أنهم سجلوا 107 أهداف فيما بينهم هذا الموسم.



وقال لويس إنريكي إنه لا يشعر بالقلق من الحالة البدنية للاعبي خط الهجوم الناري رغم الأداء الأقل من المتوقع في الهزيمة على أرضهم يوم السبت.



ورغم أن ريال أوقف مسيرة برشلونة الخالية من الهزيمة في 39 مباراة متتالية قال المدرب البالغ من العمر 45 عاما إنه يثق كثيرا في فريقه الذي يستعد لمواجهة اتلتيكو مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري ابطال اوروبا الثلاثاء.



وسجل ميسي 37 هدفا وسواريز 43 هدفا ونيمار 27 هدفا بواقع 107 اهداف فيما بينهم في كل المسابقات هذا الموسم لكن هدف برشلونة الوحيد يوم السبت جاء عن طريق المدافع جيرار بيكي.



وأبلغ لويس انريكي مؤتمرا صحافيا الاثنين "ليسوا ماكينات. انهم افضل لاعبين في مراكزهم لكنهم مثل كل البشر يتعرضون للهزيمة."



وتابع "اعتقد ان جميع لاعبي فريقي في حالة ممتازة. لقد نسينا طعم الخسارة وعندما تتجرعها تعلم مدى صعوبة تحقيق الفوز ونتمنى أن تشكل هذه الهزيمة حافزا للانتصار مجددا. بالنظر الى ما فعلناه خلال الاشهر القليلة الماضية فانني اشعر بالتفاؤل."



من جهته جدد بيكي ثقة المدرب في ثلاثي أميركا الجنوبية.



وقال "ثلاثي هجوم فريقنا من عالم آخر. لا أشعر بأي قلق حيالهم. ثقتنا فيهم لا نهائية فهم يملكون قدرات خارقة ونحن محظوظون جدا بوجودهم معنا."



وأكد اللاعب الدولي الاسباني ايضا قدرة فريقه على التعافي من الهزيمة امام ريال مدريد لكنه قال إن اتلتيكو سيسبب مشاكل أكبر لفريقه.



وقال بيكي "لا نخشاهم لكنهم مروا بموسم رائع. انهم ثاني افضل فريق في الدوري الاسباني وستكون مواجهتهم اكثر صعوبة من

مباراة ريال مدريد يوم السبت."



ومنيت شباك اتلتيكو بقيادة المدرب دييجو سيميوني بثلاثة اهداف فقط في ثماني مباريات بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم ليتقاسم

افضل سجل في المسابقة مع ريال مدريد. كما يعد خط دفاعهم الافضل في الدوري الاسباني حيث سمحوا فقط بدخول 15 هدفا في 31 مباراة اي اقل بواقع 11 هدفا من برشلونة.



وتفوق اتلتيكو على برشلونة ليحرز لقب الدوري الاسباني في 2014 كما اطاح بهم من دوري الابطال في الموسم ذاته في طريقه لبلوغ

النهائي.



ويتأخر اتلتيكو بفارق ست نقاط عن برشلونة في الدوري واستعدوا لرحلتهم الى برشلونة بفوز ساحق على ريال بيتيس 5-1 يوم السبت.



لكن بيكيه جدد ثقته في فريقه الذي تفوق على اتلتيكو في كل المواجهات الست تحت قيادة لويس انريكي.



وقال "شاهدنا جميعا كيف يتعاملون مع المباريات لكن الامر بأقدامنا. يتعين علينا ان نتبادل الكرة بسرعة وان تضع جماهيرنا الضغط عليهم."



وتابع "إذا حدث ذلك سيصعب على اي فريق ايقافنا."