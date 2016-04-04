مقتل شخص في اشتباكات بين جماهير بالميراس وكورنثيانز

قتل شخص برصاصة في الصدر في اشتباكات بين جماهير كورنثيانز وبالميراس قبل مباراتهما في الدوري البرازيلي لكرة القدم الأحد.



وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص على الأقل في هذا الاشتباك بالإضافة إلى شجارين اخرين عبر المدينة لكنها لم توضح من أطلق النار على الرجل الذي لم يكشف عن هويته، وتصادف وجوده في مكان الحادثة.



وأضاف اندريه اجويار من شرطة ساو باولو "قتل شخص في الاشتباكات بين جماهير كورنثيانز وبالميراس الساعة 10:20 صباح اليوم. لا نعلم من أطلق عليه الرصاص."



والاشتباكات بين المجموعات المنظمة لجماهير الفريقين أمر معتاد قبل مباريات القمة وكانت وفاة اليوم الاحدث في هذا الاطار.



وقتل العشرات في اشتباكات مماثلة بين الجماهير على مدار العقدين الماضيين.



وانطلقت المباراة التي فاز بها بالميراس 1-صفر في الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي كما كان محددا ونزل اللاعبون إلى أرض الملعب كرمز للوحدة.



وسجل دودو هدف المباراة الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 77 بعدما ارتقى أعلى من كاسيو حارس كورنثيانز بعد دقيقتين فقط من انقاذ حارس بالميراس فرناندو براس لركلة جزاء سددها لوكا.

