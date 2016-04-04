وكيله: إذا أراد باريس خدمات نيمار.. سنفسخ عقد البارسا

اكد فاغنر ريبيرو وكيل أعمال نيمار نجم برشلونة الاسباني ومنتخب البرازيل لكرة القدم انه في حال ابدى باريس سان جيرمان اهتمامه بنيمار، من الممكن التفاوض لان "العقد يمكن ايضا فسخه.



ويملك نيمار عقدا مع برشلونة حتى يونيو 2018. بيد ان مستشار الدولي البرازيلي اكد في حديث لصحيفة "ليكيب" الرياضية المتخصصة ان "العيش في مدينة مثل باريس واللعب في صفوف فريق مثل باريس سان جيرمان، فهذا ايضا حلم بالنسبة لجميع اللاعبين. هذا يعني انه في حال ابدى باريس سان جرمان اهتمامه بالتعاقد مع نيمار، بامكاننا التفاوض".



وتابع "اي عقد يمكن فسخه ايضا ولكن شرط دفع البند الجزائي".



واردف قائلا "انه كبير جدا: 193 مليون يورو! ولكنني لا اعتقد بانه سيكون مشكلة بالنسبة لباريس سان جرمان".



يذكر ان نيمار نافس زميله في الفريق الكاتالوني الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي ومهاجم ريال مدريد الاسباني الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم العام الماضي والتي كانت من نصيب "البرغوث" الارجنتيني للمرة الخامسة في مسيرته الاحترافية.



ويبدو ان فترة الانتقالات الصيفية ستكون مشتعلة بالنسبة لباريس سان جرمان. فنجم باريس سان جرمان الدولي السويدي زلاتان ابراهيموفيتش صاحب ثلاثية في مرمى نيس السبت (5-1)، ينتهي عقده مع فريق العاصمة هذا الصيف ومطلوب بقوة في اوروبا وكافة انحاء العالم.