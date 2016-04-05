آمال نابولي باللقب تتلقى لطمة بعد إيقاف هيغواين

تعرض نابولي، ثاني ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، لصفعة قوية بعد إيقاف هدافه الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين أربع مباريات، إثر طرده خلال خسارة أودينيزي 3-1.

وحصل هيغواين على بطاقة صفراء ثانية في اللقاء لركله المدافع البرازيلي فيليبي، قبل احتجاجه بشكل عنيف على قرار حكم المباراة.

وأبعد زملاء هيغواين متصدر ترتيب هدافي الدوري (30 هدفا في 31 مباراة) لمحاولته الاعتراض أمام لاعبي أودينيزي.

وسيغيب هيغواين (28 عاما) عن مباريات فيرونا وانترميلان وبولونيا وروما، لتتعرض امال نابولي باحراز لقب الدوري لاول مرة منذ 26 عاما لضربة قاسية.

وتركت الخسارة نابولي على بعد 6 نقاط من يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب قبل 7 مراحل على ختام المسابقة.

وتحدثت لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي عن "عبارة مهينة" للحكم و"حركة غير محترمة عندما واجهه ووضع يديه على صدره".

كما تحدثت عن "سلوك عنيف تجاه الخصم" مشيرة إلى أن هيغواين "تم كبحه من قبل زملائه".

وتم أيضا إيقاف مدرب نابولي ماوريسيو ساري الذي طرد بدوره خلال المباراة أمام أودينيزي.