أستون فيلا لن يعاقب أجبونلاهور بعد حادثة "الشيشة"

أعلن نادي أستون فيلا، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه لن يتخذ أي إجراءات أخرى بحق مهاجمه جابرييل أجبونلاهور بعد ظهور صور له وهو يدخن الشيشة خلال عطلة أمضاها مؤخرا في دبي.

وقرر المدرب المؤقت لأستون فيلا ايريك بلاك استبعاد أجبونلاهور من تشكيلة الفريق التي خسرت 4-صفر أمام تشلسي حامل اللقب في الجولة الأخيرة لحين التحقيق في الصور، لكن اللاعب أصبح بوسعه الآن الانضمام لزملائه في الفريق من جديد.

وقال أستون فيلا، فريق الذيل، عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "أكمل نادي أستون فيلا تحقيقاته المتعلقة بالعطلة التي أمضاها جابي أجبونلاهور في دبي خلال فترة التوقف الدولي".

وأضاف "النادي لن يتخذ أي خطوات أخرى بحق اللاعب".