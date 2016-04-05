أليكس فيدال يزيد معاناة برشلونة مع الإصابات

اعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم وحامل اللقب ان لاعبه اليكس فيدال اصيب بتقلص عضلي خلال التدريب وسيغيب لمدة اسبوع.



ولن يشارك فيدال الذي يستطيع اللعب في اكثر من مركز، عن اللقاء المنتظر في ذهاب ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا ضد اتلتيكو مدريد الثلاثاء.



واوضح برشلونة في بيان مقتضب "اصيب اليكس فيدال بتشنج في عضلات الحالب الايمن وقدرت مدة غيابه بنحو اسبوع".



وانتقل فيدال (26 عاما) الصيف الماضي من اشبيلية الى برشلونة، وسجل رسميا في سجلات الاخير في يناير لانه كان معاقبا بالحرمان من ضم اللاعبين قبل ذلك، ولم يلعب حتى الان اساسيا في تشكيلة المدرب لويس انريكي، علما بانه يستطيع اللعب في مركز المدافع الايمن او الجناح.

