النيابة العامة تطالب بحبس كونتي

طالبت النيابة العامة في مدينة كريمونيزي الثلاثاء بحبس مدرب المنتخب الايطالي لكرة القدم حاليا وفريق تشلسي الانكليزي مستقبلا انطونيو كونتي لمدة 6 اشهر مع وقف التنفيذ في اطار "فضيحة التلاعب بنتائج المباريات الشهيرة ب"كالتشيوسكوميسي" التي هزت ايطاليا منذ 2011.



كما طالب النائب العام روبرتو دي مارتينو بفرض غرامة مالية بقيمة 8 الاف يورو على كونتي المتابع بتهمة اخفاء معلومات عن التلاعب بمباراتين لسيينا مع فريقي نوفارا والبينوليفيه من الدرجة الثانية في موسم 2010-2011 حين كان يتولى تدريب هذا الفريق.



وكانت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الايطالي قررت في العاشر من اغسطس 2012 ايقاف كونتي لعشرة اشهر لاتهامه باخفاء معلومات عن التلاعب بمباراتين لسيينا مع فريقي نوفاري والبينوليفيه من الدرجة الثانية في موسم 2010-2011 حين كان يتولى تدريب هذا الفريق، وقد طالب المدعي العام في اللجنة التأديبية ستيفانو بالاتزي ايقافه لعام وثلاثة اشهر. كما قررت ايقاف مساعده، اليسيو، لمدة ثمانية اشهر بعد ان طالب الادعاء بايقافه لعام وثلاثة اشهر ايضا.



وتقدم كونتي ومساعده باستئناف قرار العقوبة لكن الاتحاد الايطالي ثبتها، كما مدد الاتحاد الدولي للعبة ايقاف كونتي ليتخذ صبغة دولية.



ونكر كونتي على الدوام علمه بموضوع التلاعب، وباءت بالفشل محاولة مصالحة بين محاميه والاتحاد الايطالي للعبة اواخر عام 2012. وأثبت قرار المحكمة تهمة عدم رفض الفساد المنسوبة الى كونتي، وتم تخفيض العقوبة لان المباراة بين البينوليفيه وسيينا هي الوحيدة التي اخذت في الاعتبار، فيما تم اسقاط التهم المتعلقة بمباراة فريقه السابق سيينا مع نوفارا.



وكان كونتي مدربا ليوفنتوس عندما اصدرت اللجنة التأديبية عقوبة الايقاف بحقه، وهو يدرب المنتخب الايطالي منذ صيف 2014 حتى نهائيات كأس اوروبا التي تختتم في 10يوليو المقبل، سيستلم بعدها قيادة الادارة الفنية لفريق تشلسي بموجب عقد وقعه الاثنين.

