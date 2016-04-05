حلم السيتي تهدده خبرة باريس سان جيرمان

حان الوقت بالنسبة لباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي للتألق عندما يلتقي الناديان الثريان في مواجهة مرتقبة في ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

ويحاول سان جيرمان - الذي ضمن الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي الشهر الماضي - الوصول إلى قبل نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ إنفاق شركة قطر للاستثمار ملايين الدولارات في فريق العاصمة منذ 2011.

أما سيتي فإنه يشارك في دور الثمانية بدوري الأبطال لأول مرة.

ويرى الفرنسي سمير نصري، لاعب وسط سيتي، أن فريقه غير مرشح للفوز وقال لاعب أرسنال السابق "باريس المرشح الأكبر فهو يملك الخبرة".

واستعد سان جيرمان - الذي تفوق 4-2 على تشيلسي في مباراتي دور الستة عشر - لمواجهة سيتي بالفوز 4-1 على نيس بفضل ثلاثية من زلاتان إبراهيموفيتش ليرفع رصيده إلى 30 هدفا بالدوري هذا الموسم.

وحقق سيتي أيضا فوزا كبيرا بنتيجة 4-صفر على بورنموث في الدوري الإنجليزي لكنه يعاني من تعرض أكثر من لاعب للإصابة.

وسيفتقد سيتي بكل تأكيد القائد فنسن كومباني ومن المرجح أيضا أن يغيب الحارس جو هارت ويايا توري لاعب الوسط بسبب إصابات بالساق.

وقال مانويل بليجريني مدرب سيتي "ربما يكون من الصعب عليهم اللحاق بمباراة يوم الأربعاء".

لكن الأمر الجيد بالنسبة لسيتي أنه استعاد الثنائي نصري والبلجيكي كيفن دي بروين بعد الغياب طويلا بسبب الإصابة.

ولن يشارك ماركو فيراتي لاعب وسط سان جيرمان بسبب إصابة بالفخذ لكن الفريق سبق أن ظهر قويا بدونه عندما فاز 2-1 على تشيلسي في ستامفورد بريدج في إياب دور الستة عشر الشهر الماضي.

وسيغيب خافيير باستوري - الذي يشارك كبديل في أغلب الأحيان مع سان جيرمان - بسبب إصابة في الساق لكن زميله أنخيل دي ماريا تعافى من إصابة بسيطة في الركبة وبات جاهزا للمباراة.

ويعيش إبراهيموفيتش حالة من التألق في الفترة الأخيرة لكن زميله تياجو موتا قال "لن تكون مباراة بين إبراهيموفيتش وسيتي بل بين باريس سان جيرمان وسيتي".

وأضاف "ربما يصنع هو الفارق إذا سجل هدفا لكن هذا ليس كل شيء. المهم هو تحقيق الفوز. إذا وضع نفسه تحت الضغط وقال إنه يجب أن يفوز بالمباراة فلن تسير الأمور بشكل جيد".