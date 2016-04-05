دفعة الكلاسيكو المعنوية تدعم الريال قبل لقاء فولفسبورغ

سيحاول ريال مدريد الاستفادة من حصوله على دفعة معنوية هائلة بعد فوزه على برشلونة عندما يلعب في ضيافة فولفسبورغ الألماني في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

وحقق ريال انتصاره الأول في الدوري الإسباني في نوكامب منذ 2012 ليذيق برشلونة أول هزيمة على أرضه منذ فبراير 2015.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال "من المهم تحقيق الفوز للحصول على ثقة في باقي مباريات الموسم، وجاء الأمر في توقيت مهم قبل اللعب في ألمانيا في دوري الأبطال".

وأضاف "نحن ندرك مدى أهمية دوري الأبطال، ونريد التقدم في المسابقة، ولذلك فالفوز في برشلونة سيكون مهما جدا".

وتولى زيدان قيادة ريال خلفا لرفائيل بنيتز في بداية العام الجديد، وخاض أمام برشلونة أصعب اختبار في منصبه الجديد.

وقال زيدان الفائز كلاعب مع ريال بدوري الأبطال في 2002 "أحببت كل شيء يتعلق بأداء لاعبي فريقي. بذلنا مجهودا ضخما وأنا سعيد بكل شيء في الجانبين الدفاعي والهجومي".

وأضاف "عندما أشاهد فريقا متحدا بشكل جماعي وسط قتال من كل اللاعبين فبالنسبة للمدرب لا يوجد شيء أفضل من ذلك".

ولزيدان الحق في الشعور بالرضا من أداء ريال بينما سيحاول الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في دوري الأبطال هذا الموسم.

وفاز ريال مدريد في ست مباريات متتالية في كل المسابقات منذ خسارته 1-صفر أمام جاره أتليتيكو في 27 فبراير الماضي.

وفي ظل تسجيل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة للأهداف ونجاح جاريث بيل في إرسال تمريرات حاسمة فإن ريال يبدو مرشحا للتفوق خارج أرضه على فولفسبورج المتعثر محليا في الموسم الجاري.

وخسر فولفسبورج - صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني وبطل كأس ألمانيا بالموسم الماضي - أمام باير ليفركوزن 3-صفر يوم السبت الماضي ليصبح مهددا بعدم التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.

ويحتل فولفسبورج المركز الثامن بالدوري وعانى كثيرا لكي يسجل الأهداف إذ هز الشباك مرة واحدة في آخر ثلاث مباريات بالمسابقة.

لكن باست دوست - هداف فولفسبورج في الموسم الماضي - قد يشارك أمام ريال بعد تعافيه من كسر في القدم في يناير الماضي.

وقال كلاوس ألوفس المدير الرياضي لفولفسبورج إن الفريق سيتعافى سريعا قبل خوض أهم مباراة أوروبية في تاريخه في ظل ظهوره الأول في دور الثمانية بالمسابقة.

وأضاف ألوفس "سنعاني كثيرا إذا لم ينصب تركيزنا على هذه المباراة في دور الثمانية بدوري الأبطال".

وتابع "يجب أن نستمتع بذلك لكن يجب أيضا تصحيح بعض الأمور التي حدثت أمام ليفركوزن. أنا مقتنع أن فولفسبورج سيظهر بشكل مختلف".