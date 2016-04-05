سيدني يتغلب على بوهانغ.. وغوانزو يواصل السقوط

حقق سيدني الاسترالي فوزه الثالث على التوالي عندما تغلب على ضيفه بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 1-صفر الثلاثاء في سيدني في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن الدور الاول لمسابقة دوري ابطال اسيا لكرة القدم.



وسجل الصربي ميلوش نينكوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.



وواصل سيدني انتفاضته بعد خسارته المباراة الاولى امام مضيفه اوراوا ريد دايموندز الياباني صفر-2 في الجولة الاولى، فتغلب على ضيفه غوانزو الصيني حامل اللقب 2-1 في الثانية، ومضيفه بوهانغ ستيلرز 1-صفر في الثالثة، قبل ان يجدد فوزه عليه اليوم.



وعزز سيدني موقعه في الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد بوهانغ ستيلرز عند 4 نقاط في المركز الثالث.



واستمرت معاناة غوانزو الصيني حامل اللقب عامي 2013 و2015 ومني بخسارته الثانية عندما سقط امام مضيفه اوراوا ريد دايموندز بهدف وحيد يوكي موتو في الدقيقة 53.



واستغل اوراوا ريد دايموندز خسارة بوهانغ ستيلرز لينفرد بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط.



وتجمد رصيد غوانزو الذي لم يذق طعم الفوز حتى الان في دور المجموعات، عند نقطتين من تعادلين، فبقي في المركز الاخير ولم يعد مصيره بين يديه حيث بات مطالبا بالفوز في مباراتيه الاخيرتين على مضيفه بوهانغ ستيلرز وضيفه سيدني، وخسارة اوراوا ريد دايموندز امام سيدني في الجولة المقبلة، لتخطي دور المجموعات.

