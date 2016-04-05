والدة خاميس رودريغيز تهاجم زيدان

شنت بيلار روبيو غوميز، والدة خاميس رودريغيز، مهاجم ريال مدريد، هجوماً عنيفاً على زين الدين زيدان مدرب الفريق الأبيض بعدما ترك ابنها على مقاعد الاحتياط طوال مباراة الكلاسيكو التي انتهت لمصلحة الريال بهدفين مقابل هدف.

وكتبت بيلار روبيو على صفحتها في "تويتر" رداً على صحافي كولومبي أكد تواجد خاميس على مقاعد البدلاء قبل المباراة: لا شيء يثير الاستغراب بسبب ما يحصل منذ أسبوعين. وزادت: زيدان كان واضحاً. لن يمس ثلاثي الهجوم رونالدو وبيل وبنزيمة، وخاميس ليس أولوية بالنسبة لزيدان حالياً، لكن علينا الصبر ولنر ما سيحدث بعد ذلك.

وبعدما تألق البرازيلي كاسيميرو، اللاعب الذي دخل في القائمة الأساسية عوضاً عن رودريغيز، كتبت: في بلاد العميان، الأعور يصبح ملكاً، وأتبعت: انتقاد خاميس وإيسكو بمقارنتهما مع كاسيميرو أمر غير منطقي، فهما ليسا مدافعان.

ويعيش خاميس الذي حصل على الحذاء الذهبي في كأس العالم الأخيرة، أياماً صعبة مع وصول الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان إلى مقعد مدرب ريال مدريد، ولم يعد يحصل على الفرصة كاملة، كما أن مستواه بات في انحدار واضح، مقارنة مع ما قدمه الموسم الماضي، وكان سبباً بحصول الفريق على كأس السوبر الأوروبية وكأس أندية العالم.