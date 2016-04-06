البرتغاليون يستقبلون بنفيكا بعد الخسارة المشرفة

حظي بنفيكا باستقبال حافل لدى عودته للبرتغال واتضح من تعليقات لاعبيه ومدربه أن الخسارة 1-صفر أمام مضيفه بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كانت بطعم الفوز.



وسجل بايرن 18 هدفا في مبارياته الأربع السابقة في استاد اليانز أرينا بدوري الأبطال هذا الموسم لكن عندما سجل أرتورو فيدال بعد دقيقتين فقط من البداية في مباراة ذهاب دور الثمانية بدا أن بطل البرتغال مقبل على ليلة غير سعيدة.



لكن ثنائي الدفاع فيكتور لنديلوف وجاردل نجحا فيما فعله قليلون فقط هذا الموسم وهو منع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي من التسجيل كما أبطل الظهيران أندريه ألميدا واليسيو خطورة فرانك ريبيري ودوجلاس كوستا.



ورغم عدم ترشيحه للمضي قدما بالبطولة أصبح لبنفيكا فرصة على الأقل لتحقيق فوز يبقى بالذاكرة عندما يستضيف بطل ألمانيا الأسبوع المقبل في لقاء الإياب.



وقال لاعب الوسط نيكولاس جايتان للصحافيين "بايرن بالتأكيد كان يريد الفوز 5-صفر لكننا لعبنا بشكل رائع وسنكون أكثر قوة على ملعبنا وبدعم جماهيرنا."



وانتظر العشرات من المشجعين في مطار لشبونة لاستقبال الفريق صباح الأربعاء كما احتشد عدد كبير منهم في استاد النور.



وأبدى روي فيتوريا مدرب بنفيكا فخره بفريقه قائلا "لعبنا بمستوى مرتفع حقا وباصرار وثقة وأنا فخور بالشخصية التي أظهرها الفريق."



وأضاف "حضرنا إلى ميونيخ للقيام بعملنا دون تغيير أسلوبنا والمواجهة مفتوحة وحتى عندما سجلوا في الدقيقة الثانية لم أكن قلقا لأنني أعرف فريقي جيدا وقد أدى المباراة على نحو مذهل."



لكن تظل مهمة الفوز على بايرن شاقة على بنفيكا الذي أصبح في السنوات الأخيرة بمثابة محطة للاعبين وخاصة الوافدين من أميركا الجنوبية والراغبين في الانتقال لأندية أوروبية أكبر.



وتابع فيتوريا "المسؤولية في مباراة الإياب ستكون نفسها. فقد فاز بايرن في الكثير من المباريات خارج أرضه لكن يمكنني أن أضمن أننا سننافس حتى النهاية.



"كل من شاهد سعادة مشجعي بنفيكا والطريقة التي لعبنا بها يثق في أن الفوز ممكن لكننا سنتحلى بالواقعية أيضا."