الشرطة السويسرية تفتش مقر الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأربعاء، أن الشرطة السويسرية قامت بتفتيش مقره في نيون بعد أن كشفت "أوراق بنما" فضيحة حقوق النقل التلفزيوني لدوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية.

وورد اسم جاني إنفانتينو، أمين عام الاتحاد الأوروبي السابق ورئيس الفيفا الحالي في هذه الفضيحة حسب تقرير صحافي استند إلى الوثائق البنمية المسربة والتي كشفت تورط سياسيين ورياضيين وشركات بالتهرب الضريبي.

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس "ان الاتحاد الاوروبي يؤكد زيارة الشرطة الاتحادية السويسرية إلى مكاتبه بموجب أمر قضائي".

وتابع "طلبت الشرطة الاطلاع على العقود بين الاتحاد الاوروبي وشركة كروس تريدينغ وايضا شركة تيلي امازوناس"، وهما من الشركات التي حصلت على حقوق بث نهائيات دوري ابطال اوروبا بين 2006 و2009 في الاكوادور.

وكان إنفانتينو، الذي انتخب رئيسا للفيفا خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر في 26 فبراير الماضي، مسؤولا في حينها عن القسم القانوني في الاتحاد الاوروبي.

ونشرت صحيفة "سويد دويتش تسيتونغ" الامانية في وقت سابق تقريرا استنادا الى ما سمي بـ"الوثاق البنمية" اكدت فيه ان إنفانتينو وقع في 2006 و2007 عقدا مع اثنين من رجال الاعمال المتهمين بالحصول على رشاوى وهما مالكا شركة "كروس تريدينغ" الارجنتينيان هوغو جينكيز ونجله ماريانو اللذان حصلا على حقوق البث التلفزيوني لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم، ثم باعاها على الفور بحوالي ثلاثة اضعاف السعر.

لكن إنفانتينو نفى ارتكاب اي مخالفة للقوانين وذلك في بيان حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه ايضا.