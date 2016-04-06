ديمكليس يعترف بمخالفة لوائح المراهنات

قالت وسائل إعلام بريطانية إن لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي مارتن ديمكليس لاعب مانشستر سيتي أقر بأنه خالف لوائح المراهنات وهي التهمة التي وجهها إليه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.



وكان اللاعب البالغ من العمر 35 عاما اتهم في مارس الماضي بارتكاب 12 انتهاكا لقواعد الاتحاد الانجليزي للعبة التي تحكم المراهنات في مباريات كرة القدم وذلك خلال الفترة ما بين 22 و28 من يناير الماضي.



ولا تشير الاتهامات إلى وجود أي علاقة بين هذه المراهنات ومباريات خاضها ديمكليس مع سيتي كما أنها لا ترتبط بأي مباراة يمكن أن يكون للاعب الأرجنتيني أي تأثير عليها.



وديمكليس موجود في فرنسا حاليا حيث يستعد فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان بطل فرنسا في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من ليوم الأربعاء.



وبهذا فإن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يتوقع أن يصدر عقوبة بحق اللاعب الأرجنتيني قريبا.



وحسب اللوائح التي طبقت بداية من الموسم الماضي فانه يحظر على اللاعبين والمدربين المشاركة في أي مراهنات تتعلق بكرة القدم.



