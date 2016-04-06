سواريز ينقذ البارسا من فخ أتليتكو

سجل لويس سواريز هدفين في الشوط الثاني ليقود برشلونة لتعديل تأخره الى انتصار 2-1 على ضيفه اتليتيكو مدريد الذي لعب بعشرة لاعبين بعد 35 دقيقة من مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم الثلاثاء.



وكان فرناندو توريس افتتح النتيجة للفريق الزائر في الدقيقة 25 قبل أن يطرد بعد عشر دقائق.



وبعد أن اهدر الفريق صاحب الضيافة العديد من الفرص ادرك سواريز التعادل من مسافة قريبة في الدقيقة 63 وبعدها سجل هدف الفوز بضربة رأس في الدقيقة 74 ليمنح حامل لقب دوري الابطال الافضلية قبل مباراة الاياب الاسبوع المقبل على ملعب فيسنتي كالديرون.



ورغم بدايته المثالية عندما سدد توريس الكرة من بين ساقي حارس برشلونة مارك اندريه تير شتيجن في الشباك مستفيدا من تمريرة كوكي الرائعة بعد مرور 25 دقيقة فان اتليتيكو تجرع الهزيمة السابعة على التوالي امام برشلونة.



وطرد لاعبان من تشكيلة المدرب دييجو سيميوني عندما خسر امام العملاق الكاتالوني في الدوري الاسباني وعوقب اتليتيكو مجددا لعدم انضباط لاعبيه حيث طرد توريس لحصوله على انذارين بسبب مخالفتين ضد نيمار وسيرجيو بوسكيتس في غضون ست دقائق.



وامتص اتليتيكو ضغط برشلونة حتى وضع سواريز الكرة في الشباك من تمريرة جوردي البا المنخفضة من مسافة قريبة واكمل لاعب منتخب اوروجواي صحوة برشلونة بهدف من ضربة رأس من تمريرة داني الفيس العرضية وسط فرحة غامرة من جماهير برشلونة.