فيدال يقود بايرن إلى تجاوز بنفيكا

سيحمل بايرن ميونيخ الالماني تقدما طفيفا في إياب دور الثمانية لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم بعد أن منحه التشيلي ارتورو فيدال الفوز في الذهاب 1-صفر على بنفيكا البرتغالي الثلاثاء.



وسجل فيدال الهدف في الدقيقة الثانية بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من الاسباني خوان بيرنات لكن دفاع بنفيكا تماسك حتى النهاية.



واعتاد بطل اوروبا خمس مرات هز شباك منافسيه بكثرة على ملعبه حيث سجل 18 هدفا في أربع مباريات في البطولة هذا الموسم لكنه واجه دفاعا قويا في بحثه عن تعزيز تقدمه.



وأهدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي فرصة واضحة للتسجيل في نهاية المباراة من وضع انفراد لكنه فضل تمرير الكرة بغرابة إلى فيليب لام.

