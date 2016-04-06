كلوب يقود ليفربول أمام فريقه السابق

سيعود مدرب ليفربول الحالي الالماني يورغن كلوب لمواجهة فريقه السابق بوروسيا دورتموند الخميس وذلك في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي من الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وكان كلوب استقال من منصبه مدربا لدورتموند نهاية الموسم الماضي بعد ان قاده الى العديد من الالقاب المحلية ونهائي دوري ابطال اوروبا الذي خسره عام 2013 امام بايرن ميونيخ 1-2.

واستلم كلوب تدريب ليفربول في اكتوبر الماضي خلفا للايرلندي الشمالي براندن رودجرز.

وكان كلوب يأمل قبل عملية سحب قرعة ربع النهائي بتحاشي مواجهة فريقه السابق وقال في هذا الصدد "بطبيعة الحال لا اريد مواجهة اقوى فريق في الدور التالي. لدي اتصال باصدقائي في دورتموند والجميع يريد ان نلتقي في المباراة النهائية في بال".

بيد ان الامور لم تسر كما يشاء الطرفان.

وقدم ليفربول عروضا متفاوتة هذا الموسم في مختلف المسابقات لكنه دائما ما كان على الموعد في المباريات القوية وتحديدا ضد مانشستر سيتي وتشلسي في الدوري المحلي وضد مانشستر يونايتد في المسابقة الاوروبية.

واكد لاعب وسط ليفربول المخضرم جيمس ميلنر عن ثقته بقدرة فريقه على الوقوف ندا عنيدا لدورتموند وقال "لا نخاف مواجهة اي فريق وقد اثبتنا هذا الموسم قدرتنا على التفوق على اي فريق".

واضاف "يتعين علينا ان نكون في كامل تركيزنا واذا نجحنا في اللعب في مستوانا فان حظوظنا قائمة وعالية".

واوضح "بالطبع كل شيء يتعلق بنتيجة مباراة الذهاب. يتعين علينا العودة بنتيجة ايجابية ويتمثل هذا الامر بتسجيل هدف بعيدا عن قواعدنا".

وللمرة الثانية على التوالي سيواجه اتلتيك بلباو منافسا اسبانيا يتمثل بجاره اشبيلية حامل اللقب في النسختين الاخيرتين.

وكات الفريق الباسكي ازاح فالنسيا بصعوبة في الدور السابق.

وضمن ربع النهائي ايضا، يلتقي سبارتا براغ التشيكي الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه لاتسيو الايطالي بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في عقر داره مع مع فياريال الاسباني، وسبورتينغ براغا البرتغالي مع شاختار دانييتسك الاوكراني.



