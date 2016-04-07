بنزيمة يعود إلى ريال مدريد في مباراة الإياب

ذكرت الصحافة الاسبانية الخميس ان الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الاسباني الذي خرج من المباراة امام فولفسبورغ الالماني (صفر-2) في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، اصيب برض بسيط في ركبته اليسرى على ما يبدو.



وسقط بنزيمة اثر خشونة من المدافع البرازيلي نالدو في الدقيقة 10، وحاول اكمال المباراة رغم الاصابة الا انه لم يستطع وخرج وهو يعرج في الدقيقة 41 عندما كان ريال مدريد متخلفا صفر-2.



وبثت صحيفتا ماركا وآس اليوم شريطي فيديو يظهران بنزيمة وهو يقود سيارته بعد مغادرته الحصة التدريبية ما يعني ان الاصابة بسطية وقد يتمكن من خوض مباراة الاياب الثلاثاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد لكن المهاجم الفرنسي قد لا يشارك على الارجح ضد ايبار السبت في الدوري الاسباني.