اتهام إبراهيموفيتش بتعاطي مواد منشطة

يواجه أولف كارلسون المدير الفني السابق للمنتخب السويدي لألعاب القوى خطر إقامة دعوى قضائية ضده بعد تصريحاته بشأن تعاطي مواطنه زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم قبل سنوات من أجل تكوين مزيد من العضلات.

وقال كارلسون ، في تصريحات إلى صحيفة "إن دبليو تي" السويدية ، : "وزن زلاتان ارتفع بمقدار عشرة كيلوجرامات في غضون ستة شهور فحسب وذلك خلال مسيرته مع يوفنتوس الإيطالي (الذي لعب له من 2004 إلى 2006) . أعتقد أن الامر يتعلق بمنشطات".

ولم يتراجع كارلسون عن تصريحاته بهذا الشأن حيث كشف عنها للمرة الأولى الثلاثاء في دورة تدريبية بمدينة كارلشتاد بغرب السويد ثم أفصح عنها اليوم إلى وسائل الإعلام والصحف ومنها صحيفة "إكسبريسن".

وقال كارلسون إن تصريحاته كانت جزءا من المناقشة العامة حول المنشطات في الرياضة وثقافة يوفنتوس في ذلك الوقت.

وأوضح كارلسون ، في تصريحاته إلى "إكسبريسن" : "أثق تماما في أن شخصا لا يستطيع زيادة وزنه عشرة كيلوجرامات في موسمين. جرى هذا بسرعة فائقة ولا يمكن تحقيق هذا بشكل طبيعي".

وكان كارلسون مديرا فنيا للمنتخب السويدي لألعاب القوى من 2001 إلى 2004 .

وقال كارلسون إنه لا يملك دليلا على ما يقوله. ولم يسقط إبراهيموفيتش قائد المنتخب السويدي وهداف سان جيرمان الفرنسي في أي اختبار للكشف عن المنشطات خلال مسيرته الكروية حتى الآن.

وقال مينو رايولا وكيل اللاعب ، إلى "إسكبريسن" ، إنه من المرجح رفع دعوى قضائية ضد كارلسون "الذي ارتكب خطأ فادحا".

كما أعرب لاسه ريشت المدير الفني للمنتخب السويدي لكرة القدم عن دهشته من تصريحات كارلسون.