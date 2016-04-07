ريال مدريد يفيق من نشوة الكلاسيكو على صدمة فولفسبورج

تابع فولفسبورغ الالماني مفاجآته وحقق فوزا تاريخيا على ضيفه ريال مدريد الاسباني 2-صفر الاربعاء على ملعب "فولكسفاغن" في فولفسبورغ في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.



وسجل السويسري ريكاردو رودريغيز (18 من ركلة جزاء) ومكسيميليان ارنولد (25) الهدفين.



ويلتقي الفريقان ايابا الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.



وهي المرة الاولى التي يلتقي فيها الفريقان، ونجح الفريق الالماني في تخطي معاناته في البوندسليغا حيث يقبع في المركز الثامن ومني بخسارة مذلة امام باير ليفركوزن صفر-3 يوم الجمعة الماضي، وقهر النادي الملكي المنتشي بفوزه الغالي على غريمه التقليدي برشلونة 2-1 يوم السبت في الليغا.



وبات فولفسبورغ الذي يخوض ربع النهائي للمرة الاولى في تاريخه على اعتاب انجاز تاريخي اخر متمثل في بلوغ دور الاربعة والقضاء نهائيا على موسم النادي الملكي الذي تعتبر المسابقة القارية الامل الوحيد للتتويج بلقب هذا العام او على الاقل بلوغ دور الاربعة للمرة السادسة على التوالي وال27 في تاريخه المرصع ب10 القاب في المسابقة القارية العريقة (رقم قياسي).



وهي الخسارة ال23 للنادي الملكي امام الاندية الالمانية في 61 مباراة مقابل 28 فوزا و10 تعادلات.



وكانت الافضلية لريال مدريد في الشوط الاول وسجل هدفا صحيحا الغاه الحكم الايطالي جانلوكا روكي في الدقيقة الثانية وكانت نقطة التحول في المباراة، لان النادي الملكي فشل بعدها في هز شباك حارس المرمى الدولي السويسري دييغو بيناليو ودفع ثمن اهدار هدافه الفرنسي كريم بنزيمة لكرة سهلة في الدقيقة 17 ارتد من خلالها فولفسبورغ مهاجما وحصل على ركلة جزاء مشكوك في صحتها افتتح منها التسجيل ثم اضاف الثاني مستغلا خطأ دفاعيا للنادي الملكي.



وحاول ريال مدريد العودة في النتيجة في الشوط الثاني من خلال الاستحواذ على الكرة لكن دون جدوى رغم التبديلين اللذين قام بهما مدربه الفرنسي زين الدين زيدان باشراكه ايسكو والكولومبي خامس رودريغيز مكان الكرواتي لوكا مودريتش والالماني توني كروس.



وبكر ريال مدريد بالتسجيل عبر نجمه رونالدو اثر تمريرة من بنزيمة بيد ان الحكم الغاه بداعي التسلل الذي لم يكن موجودا بحسب الاعادة التلفزيونية (2).



وارتد فولفسبورغ بكرة عرضية من جوليان دراكسلر تابعها برونو البرازيلي هنريكي برأسه بين يدي الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس (12).



واهدر بنزيمة فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة من بايل فتوغل داخل المنطقة متلاعبا بالبرازيلي دانتي ولعبها بيسراه زاحفة ابعدها بيناليو بيمناه قبل ان تتهيأ امام بايل الذي سددها بجوار القائم الايمن (14).



وحصل فولفسبورغ على ركلة على ركلة جزاء عندما سقط اندريه شورله داخل المنطقة اثر احتكاك مع البرازيلي كاسيميرو فانبرى لها رودريغيز بنجاح على يمين الحارس نافاس (18).



وعزز فولفسبورغ تقدمه بهدف ثان عبر مكسيميليان ارنولد بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من هنريكي (25).



وكاد شورله يعزز بالثالث عندما استغل خطأ دفاعيا وسدد كرة قوية بيمناه من خارج المنطقة تصدى لها الحارس نافاس (28).



وتابع بنزيمة هوايته في اهدار الفرص عندما تلقى كرة عرضية من بايل تابعها برأسه من مسافة قريبة بجوار القائم الايمن (32).



وسدد كروس كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها بيناليو ببراعة (37).



وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة باصابة بنزيمة فترك مكانه لخيسي رودريغيز (40).



وكاد رونالدو يقلص الفارق اثر تلقيه كرة من بايل داخل المنطقة فسددها بيسراه بجوار القائم الايسر (49).



واهدر شورله فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثالث عندما تلقى كرة من طبق من ذهب من هنريكي سددها قوية من داخل المنطقة فوق العارضة (68).



وتلقى رونالدو كرة على طبق من ذهب من ايسكو فتوغل داخل المنطقة وسددها بيمناه بيد ان الحارس بيناليو ابعدها قبل ان يشتتها الدفاع (73).



وسدد بايل كرة قوية من داخل المنطقة فوق الخشبات الثلاث (74).



وانقذ نافاس مرماه من هدف ثالث بابعاده تسديدة لماكس كروزه، بديل شورله، من مسافة قريبة (89).