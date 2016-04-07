ليبرون جيمس يدخل عالم الانتاج السينمائي

يعتزم ليبرون جيمس لاعب كرة السلة الاميركي التعاون مع استوديوهات "نيولاين سينما" في انتاج اول فيلم طويل له مستوحى من مقلب نفذه احد كتاب موقع "ايليت ديلي" الساخر ادعى انه لاعب مشارك في مباريات الدوري الاميركي للمحترفين.



هذا المشروع السينمائي هو الاول من نوعه بالنسبة لنجم كليفلاند كافالييرز الملقب بالملك، ولشركة الانتاج الخاصة به "سبرينغهيل انترتاينمنت" التي وقعت في يوليو الماضي عقدا للتعاون مع "وورنر براذرز" الشركة الام المالكة لـ"نيولاين".



وأوضح مصدر مطلع على هذا الملف لوكالة فرانس برس أن الفيلم سيكون مستوحى من مقلب نفذه كونور تول الكاتب والمدون في موقع "ايليت ديلي" الساخر مؤكدا بذلك معلومات نشرها موقع "ديدلاين هوليوود".



وفي نهاية يونيو 2015، ادعى الشاب أنه مشترك في "درافت" الدوري الاميركي للاعبين الصاعدين المؤهلين للمشاركة في دوري الاميركي للمحترفين والمنضوين في جامعات الولايات المتحدة او بلدان اخرى.



هذا الشاب البالغ طول قامته 2,08 متر تجول بحرية أمام عدسة الكاميرا في ممرات مدرج "باركليز سنتر" في بروكلين حيث كانت يقام الـ"درافت" قبل التنقل في نيويورك معتمرا قبعة لنادي يوتا جاز المشارك في الدوري.



وقد حصد كونور تول اهتماما من افراد العامة اذ كان يستوقفه المارة لالتقاط صور ذاتية معه، وتوجه الى حانات عدة حيث قدم له الزبائن والموظفون مشروبات مجانية وتبادلوا الانخاب معه مقدمين له التهاني.



وجذب التسجيل المصور البالغة مدته اقل من ثلاث دقائق اهتمام شركة انتاج اخرى هي "ماديكا بروداكشنز" التي اقترحت التعاون مع "سبرينغهيل" على انتاج فيلم طويل.



ونالت "نيولاين سينما" و"سبرينغهيل" في وقت لاحق حقوق الفيديو للسينما.

