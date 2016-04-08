إنريكي: لا يوجد مهاجم في العالم مثل سواريز

أشاد لويس إنريكي مدرب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الجمعة، بالقدرات الاستثنائية لمهاجمه لويس سواريز بعدما حسمت أهدافه انتصارا جديدا لبطل أوروبا ليتصدر مهاجم أوروغواي العناوين من جديد.



وسجل سواريز هدفين ليمنح برشلونة الفوز 2-1 على ضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.



لكن سواريز كان محظوظا بالنجاة من بطاقة حمراء بسبب استخدامه العنف ضد خوانفران وفيليبي لويس خلال نفس المباراة.



ويغيب سواريز عن زيارة برشلونة لملعب ريال سوسيداد غدا السبت في الدوري بسبب الإيقاف، وكانت معظم الأسئلة في المؤتمر الصحافي للويس انريكي قبل المباراة تدور حول المهاجم البالغ عمره 29 عاما.



وقال المدرب اليوم الجمعة: "أحب نوعية اللاعبين مثل سواريز ولا يوجد مهاجم آخر في العالم مثله".



وأضاف: "المدافعون فقط مسموح لهم بضرب المنافسين لكن إذا قام مهاجم بهذا يزيد انزعاج الناس". وزاد: "لعب لويس بشكل جيد للغاية وهو لاعب محوري بالنسبة لنا. ليس فقط لتمتعه بحاسة تهديفية لكن بسبب شخصيته أيضا".



وكان دانييل فونسيكا وكيل الأعمال السابق لسواريز قال مؤخرا في مقابلة تلفزيونية في أوروغواي إن اللاعب الذي انضم لبرشلونة قادما من ليفربول في أغسطس 2014 مقابل 81 مليون يورو (92.06 مليون دولار) يعاني من "مشاكل نفسية" مما أدى لتلاسن عنيف بين الطرفين.



ولم يستهل سواريز مشواره مع برشلونة إلا في أكتوبر 2014 بسبب الإيقاف الذي تعرض له بعد واقعة عض المدافع الايطالي جيورجيو كيليني في كأس العالم بالبرازيل وهو الهداف الأول لبرشلونة في الموسم الجاري برصيد 45 هدفا في جميع المسابقات.



ورد لويس انريكي قائلا: "لويس سواريز ذكي للغاية وعندما وصل إلى هنا كان يدرك أنه تحت المجهر وسيتم رصد أي تصرف يقوم به".



ويتصدر برشلونة الدوري بفارق ست نقاط عن اتليتيكو مدريد قبل مواجهة سوسيداد الذي لم يفز عليه برشلونة بملعبه منذ 2007.



وتابع المدرب الذي سيغيب عن تشكيلته الثلاثي أليكس فيدال وجيريمي ماتيو وساندرو راميريز للإصابة: "هذه رحلة صعبة بالنسبة لنا وفي أصعب ملعب بالنسبة لنا في الدوري الاسباني".



وسيعوض منير الحدادي (20 عاما) غياب سواريز وقال لويس انريكي عن غياب مهاجم أوروغواي: "لن يؤثر في الخطة ولدي تشكيلة رائعة".