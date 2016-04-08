ناغاتومو يمدد تعاقده مع الإنتر حتى 2019

قال نادي إنترناسيونالي المنافس في دوري الدرجة الأول الإيطالي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة، إنه مدد تعاقده مع مدافعه الياباني يوتو ناجاتومو ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2019.



وقال ناجاتومو الذي كان مرتبطا بعقد حتى نهاية الموسم الحالي للصحافيين: "لم أفكر قط في الرحيل عن النادي".



وأضاف اللاعب الياباني ابن التاسعة والعشرين عاما قوله: "لقد قلت سلفا إنني أريد أن أقدم كل ما أستطيع إلى النادي".



وأحرز ناجاتومو 11 هدفا في 172 مباراة خاضها مع انترناسيونالي منذ انضمامه إليه قادما من تشيزينا الايطالي في 2011.