عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

يوفنتوس يفتقد ديبالا أمام ميلان

المصدر: رويترز
ديبالا
رابط مختصر

ستبعد إصابة في أعلى الفخذ باولو ديبالا مهاجم منتخب الأرجنتين عن الملاعب، ولن يشارك مع فريقه يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام ميلانو السادس غدا السبت في سان سيرو.

وقال ماسيمليانو اليغري مدرب يوفنتوس خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "سيغيب ديبالا عن رحلتنا إلى ميلانو". مضيفا أن اللاعب سيعود للتدريبات يوم الأربعاء المقبل.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها يوفنتوس 4-1 على غريمه المحلي تورينو في 20 مارس الماضي كما غاب أيضا عن الانتصار 1-صفر على إمبولي مطلع الأسبوع الحالي.

وجمع يوفنتوس 73 نقطة مع تبقي سبع مباريات له هذا الموسم. ويتفوق يوفنتوس بفارق ست نقاط على نابولي صاحب المركز الثاني.

كلمات دالّة

#يوفنتوس, #ميلان

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر