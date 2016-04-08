يوفنتوس يفتقد ديبالا أمام ميلان

ستبعد إصابة في أعلى الفخذ باولو ديبالا مهاجم منتخب الأرجنتين عن الملاعب، ولن يشارك مع فريقه يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام ميلانو السادس غدا السبت في سان سيرو.



وقال ماسيمليانو اليغري مدرب يوفنتوس خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "سيغيب ديبالا عن رحلتنا إلى ميلانو". مضيفا أن اللاعب سيعود للتدريبات يوم الأربعاء المقبل.



وخرج اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها يوفنتوس 4-1 على غريمه المحلي تورينو في 20 مارس الماضي كما غاب أيضا عن الانتصار 1-صفر على إمبولي مطلع الأسبوع الحالي.



وجمع يوفنتوس 73 نقطة مع تبقي سبع مباريات له هذا الموسم. ويتفوق يوفنتوس بفارق ست نقاط على نابولي صاحب المركز الثاني.