بايرن ميونيخ يعبر شتوتغارت بثلاثية

اقترب بايرن ميونيخ خطوة جديدة من تحقيق حلمه بالاحتفاظ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الرابع على التوالي عقب فوزه 3-1 على مضيفه شتوتغارت في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة اليوم السبت.

ولم تلعب الأرض مع أصحابها في أغلب المباريات اليوم، حيث فاز أوغسبورغ على مضيفه فيردر بريمن 2-1 ودار مشتاد على مضيفه هامبورغ بالنتيجة ذاتها، وهوفنهايم على مضيفه اينتراخت فرانكفورت 2 / صفر، فيما فاز إنجلوشتات على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 1- صفر.

وعزز بايرن، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي، موقعه في الصدارة بتلك النتيجة بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، الذي يحل ضيفا على شالكه غدا الأحد في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد شتوتغارت عند 33 نقطة ليظل في المركز الثاني عشر، بعدما واصل ابتعاده عن نغمة الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق جورج نايديرمياير مدافع شتوتغارت الذي سجل بالخطأ في مرماه فريقه في الدقيقة .31

وفي الشوط الثاني، أضاف ديفيد ألابا الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 52، قبل أن يسجل دانييل ديدافي هدفا لمصلحة شتوتغارت في الدقيقة .62

وأنهى دوجلاس كوستا آمال شتوتغارت في التعادل بعدما سجل الهدف الثالث لبايرن قبل النهاية بدقيقة واحدة.

وتعد هذه هي المباراة الأخيرة لبايرن في بوندسليجا قبل لقائه المرتقب أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.