روني ينعش تدريبات مانشستر يونايتد

قال لويس فان غال مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن القائد وين روني عاد للتدريبات من جديد، بينما يستمر تعافيه من إصابة في الركبة وسيشارك في مباراة ودية مع فريق تحت 21 عاما في مواجهة ميدلسبره يوم الاثنين المقبل.



وكان المهاجم الانجليزي الدولي أصيب في الركبة في فبراير الماضي، لكنه بات قريبا من العودة للملاعب بصورة كاملة.



ويتوقع أن يشارك روني مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2016 في فرنسا والتي تنطلق في العاشر من يونيو المقبل.



وسيحل مانشستر يونايتد ضيفا على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني غدا الأحد.



ويسعى يونايتد للحصول على مكان بين المراكز الأربعة الأولى في نهاية الموسم الحالي من اجل ضمان الظهور في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو يتخلف حاليا بنقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع جاره مانشستر سيتي.



وبالتأكيد لن يتمكن روني من المشاركة في مواجهة توتنهام لعدم اكتمال تعافيه رغم تحقيقه بعض التقدم اللافت في التدريبات.



وقال فان غال عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: "أحرز هدفا من كرة جميلة أرسلها فوق الحارس. كان هذا أول تدريب له.. قرار عودته للتشكيلة سيعتمد على تطور حالته في كل يوم".



وعن احتمال مشاركة روني أمام وست هام يونايتد في مباراة الإعادة بدور الثمانية لكأس انجلترا الأربعاء المقبل قال فان غال: "هذا أمر لا نستطيع التكهن به لأنه يتعين علينا التأكد أولا من أن الأمور تسير على ما يرام".



وأضاف المدرب الهولندي المخضرم: "لقد تدرب مرتين فقط.. ويتعين علينا الانتظار حتى نرى كيف ستسير الأمور في مباراة ميدلسبره".