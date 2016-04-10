إنريكي يطالب لاعبي برشلونة بتكرار "الثلاثية"

طالب لويس إنريكي مدرب برشلونة لاعبيه بتعويض الخسارة 1-صفر أمام ريال سوسيداد، وتكرار إنجاز الموسم الماضي بإحراز ثلاثية الألقاب المتمثلة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.



وأصبح برشلونة يتصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط فقط على أتليتيكو مدريد قبل ست جولات على النهاية بعدما أهدر تفوقه بفارق تسع نقاط قبل أقل من أسبوعين ويتقدم حاليا على ريال مدريد بفارق أربع نقاط.



وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي بعد خسارة جديدة في ضيافة سوسيداد أمس السبت وقبل خوض إياب دور الثمانية في دوري الأبطال أمام أتليتيكو يوم الأربعاء: "هذه فرصة لتأكيد أننا الأفضل في العالم كما هو مكتوب على قميصنا".



وأضاف: "كل شيء يمكن تعويضه ولا أحد سيندب حظه بعد المباراة. في هذا الوقت من العام الماضي كنا نتقدم بفارق نقطتين فقط على صاحب المركز الثاني الذي كان يملك أفضلية في المواجهة المباشرة".



وسيستضيف برشلونة منافسه بلنسية المتعثر يوم الأحد المقبل قبل أن يلعب في ضيافة ديبورتيفو لاكورونيا كما يلتقي على أرضه مع سبورتنج خيخون وإسبانيول وخارج أرضه مع ريال بيتيس وغرناطة.



وفشل برشلونة في تحقيق أي فوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري وهذه أطول سلسلة سلبية في الدوري منذ تولي لويس إنريكي المهمة في 2014.



وقال لويس إنريكي: "لا يمكننا إهدار أي نقطة أخرى. لم نكن في قمة مستوانا في المباريات الأخيرة وهذا اللقب سيحرزه الفريق الأكثر ثباتا في المستوى في المباريات المتبقية. أريد ملعب كامب نو أن يكون ممتلئا بالمشجعين أكثر من أي وقت مضى أمام بلنسية".



وأكد أندريس إنيستا لاعب وسط برشلونة أن فريقه سيتعافى من هذا التعثر وقال إنه لا يوجد ما يستدعي الشعور بالقلق.



وأبلغ إنيستا الصحفيين: "كل شيء يمكن أن يحدث على مدار الموسم لكننا نحن برشلونة ونقترب من هدفنا".



وأضاف: "يجب أن نفكر فيما هو قادم ولا يمكن تقديم أي مبررات. في النهاية سيحرز لقب الدوري الفريق الأكثر ثباتا في المستوى".



وسيلعب أتليتيكو على أرضه أربع مرات في آخر ست مباريات ويملك مواجهات تبدو أكثر سهولة من مباريات برشلونة وريال مدريد.



وقلص أتليتيكو الفارق إلى ثلاث نقاط مستفيدا من تحويل تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على إسبانيول وأكد المدرب دييجو سيميوني أن فريقه لن يستسلم في المنافسة على اللقب.



وأضاف المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي قبل محاولة تعويض خسارته 2-1 أمام برشلونة في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال: "تعلمت دائما أنه يجب الإصرار والثقة فيما تفعل. تحدث الأمور عندما لا يتوقعها أحد ونحن نبذل قصارى جهدنا".



وعاد ريال إلى المنافسة أيضا على اللقب بعدما سحق إيبار 4-صفر مدعوما بتألق كريستيانو رونالدو الذي أصبح أول لاعب يسجل 30 هدفا على الأقل في ستة مواسم متتالية بالدوري الإسباني.