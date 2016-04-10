باكوس دي فيريرا يقتل آمال بورتو في دوري البرتغال

بدد باكوس دي فيريرا آمال بورتو منطقيا في المنافسة على لقب الدوري البرتغالي لكرة القدم بالتغلب عليه 1 / صفر في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة ليحرمه من استئناف المطاردة مع بنفيكا وسبورتنج لشبونة.

واستعاد ناسيونال ماديرا نغمة الانتصارات في الدوري البرتغالي بفوز كبير 4 / 1على اشتوريل اليوم بنفس المرحلة التي شهدت أيضا فوز تونديلا على يونياو ماديرا 1 / صفر وبيلينيسيتش على مضيفه فيتوريا سيتوبال 1 / صفر.

ومني بورتو بالهزيمة الثانية على التوالي بعد سقوطه أمام تونديلا في المرحلة الماضية وتجمد رصيده عند 61 نقطة في المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن المتصدر بنفيكا وعشر نقاط عن سبورتنج لشبونة صاحب المركز الثاني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل دييجو جوتا الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 80 ليرفع باكوس دي فيريرا رصيده إلى 39 نقطة وتقدم للمركز السابع.

وسجل فرانسيسكو سواريز وسالفادور أجرا ونيني بونيليا وجواو كويمبو أهداف ناسيونال ماديرا في الدقائق 37 و46 و54 و62 وأحرز ماريون سيلفا فيرنانديز هدف حفظ ماء الوجه لاشتوريل في الدقيقة 79 .

ورفع ناسيونال ماديرا رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع وتجمد رصيد اشتوريل عند 39 نقطة في المركز الثامن.

وتغلب تونديلا على يونياو ماديرا بهدف نظيف سجله وليام سواريز لاعب ماديرا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير وتجمد رصيد يونياو ماديرا عند 26 نقطةفي المركز السادس عشر.

وتغلب بيلينيسيتش على مضيفه فيتوريا سيتوبال بهدف نظيف سجله خوان توماس أورتونيو في الدقيقة 78 ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر وتجمد رصيد فيتوريا سيتوبال عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.