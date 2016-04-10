باكياو يترك الملاكمة ويتحول إلى الحياة السياسية

ودع الفليببيني ماني باكياو، الأكثر تتويجا في الملاكمة بإحرازه لقب بطل العالم 8 مرات، الحلبات بفوز على الأميركي تيم برادلي بالنقاط في نزاله الأخير السبت في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الاميركية.

ونال باكياو اجماع القضاء الثلاثة بنتيجة واحدة 116-110.

ولم تكن المباراة مدرجة ضمن بطولات العالم.

واكد الملاكم الفيليبيني ان مباراته ضد برادلي هي الاخيرة له، وانه سيركز على مسيرته السياسية في الفيليبين حيث يسعى للفوز بمنصب سيناتور في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

ورفع باكياو (37 عاما) 58 فوزا، منها 38 بالضربة الفنية القاضية، مقابل 6 خسارات وتعادلين، في حين تلقى برادلي خسارته الثانية مقابل 33 فوزا وتعادل.

وهي المواجهة الثالثة بين باكياو وبرادلي، ففاز الاميركي في يونيو 2012 والفيليبيني في ابريل 2014.

ولم يواجه باكياو احدا منذ مباراة القرن ضد الاميركي فلويد مايويذر في 2 مايو 2015 التي حسمها الاخير ووصلت عائداتها الى نحو 300 مليون دولار.

وتقدر الثروة التي جمعها باكياو بنحو 500 مليون دولار، ونال من مباراته الاخيرة مع برادلي 20 مليون دولار.

وكان باكياو احدث ضجة كبيرة باطلاق تصريحات عن المثليين اثناء حملة ترشحه لمقعد في مجلس الشيوخ في بلاده حيث تعرض لانتقادات كثيرة وخسر على اثرها عقود شركات الرعاية.

وقال الملاكم الفيليبيني في فبراير الماضي "ان الازواج المثليين هم أسوأ من الحيوانات"، مضيفا "هل شاهدتم حيوانات يتزاوجون مع نفس الجنس ؟ فالحيوانات هم افضل لانهم يفرقون بين الذكر والانثى"، مضيفا "ان الرجال الذين يتزوجون من رجال والنساء اللواتي يتزوجن من نساء هم اسوأ من الحيوانات".

