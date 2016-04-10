بنزيمة وفاران يعودان إلى تدريبات مدريد

أعلن نادي ريال مدريد ثالث الدوري الاسباني لكرة القدم، ان الفرنسيين المصابين المهاجم كريم بنزيمة والمدافع رافائيل فاران، شاركا في التمارين الجماعية الأحد، ومن المتوقع ان يخوضا المباراة ضد فولفسبورغ الالماني الثلاثاء في اياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض بنزيمة لإصابة في الركبة اليسرى الأربعاء في مباراة الذهاب التي خسرها أمام فولفسبورغ صفر-2، بينما أصيب فاران بتقلص عضلي في ربلة الساق اليسرى نهاية مارس.

وتساهم عودة اللاعبان بتعزيز صفوف فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لخوض لقاء الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابو بمشاركة جميع العناصر الأساسيين.

ويحتاج ريال مدريد الى الفوز بأكثر من هدفين على فولفسبورغ في حال أراد بلوغ الدور نصف النهائي للعام السادس على التوالي والاحتفاظ بأمل الفوز باللقب للمرة الحادسة عشرة.





